5 فئات أكثر عرضة لمضاعفات «الجُدري المائي»

حددت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية خمس فئات هي الأكثر عرضة لمضاعفات «الجُدري المائي»، مثل الالتهابات البكتيرية في الجلد والعظام والمفاصل، وتسمم الدم، والتهاب الدماغ، والالتهاب الرئوي، مؤكدة أن أفضل طريقة لوقاية الأطفال من المرض هي الحصول على جرعات اللقاح المقررة.

وأوضحت أن جدري الماء (فاريسيلا زوستر) Varicella Zoster مرض فيروسي ينتقل عن طريق الجهاز التنفسي، مع بثور صغيرة مملوءة بالسوائل، ويسبب حكة وطفحاً جلدياً، كما ينتقل بسهولة من شخص إلى آخر، وعادةً ما يستمر نحو خمسة إلى 10 أيام.

وأفادت المؤسسة، عبر موقعها الإلكتروني، بأن الفئات الأكثر عرضة للإصابة بمضاعفات جدري الماء هي: الأطفال حديثو الولادة حيث لاتزال أجهزتهم المناعية في طور النمو، والمراهقون إذ يعاني الأطفال الأكبر سناً والمراهقون أعراضاً أكثر حدة، والنساء الحوامل حيث يمكن أن يسبب جدري الماء أثناء الحمل مضاعفات خطرة لكل من الأم والجنين، وكبار السن قد تكون أجهزتهم المناعية ضعيفة، والأشخاص الذين يعانون ضعف المناعة، مثل المصابين بأمراض مزمنة والذين يخضعون لعلاجات مثل العلاج الكيميائي.

وأوضحت أن عوامل الخطر التي قد تؤدي للإصابة بجدري الماء تشمل عدم أخذ لقاح الوقاية من جدري الماء، وعدم الإصابة بجدري الماء في السابق، والأمراض التي تضعف جهاز المناعة مثل السرطان، واستخدام الأدوية المثبطة للمناعة، لافتة إلى أن مضاعفات الالتهابات البكتيرية تظهر في الجلد والعظام والمفاصل، وتسمم الدم، والتهاب الدماغ، والالتهاب الرئوي.

وأضافت أن طرق الانتقال تتمثل في انتشاره بسهولة عن طريق الجهاز التنفسي (السعال أو العطس) من الشخص المصاب للشخص السليم، كما ينتشر من شخص لآخر عن طريق ملامسة الطفح الجلدي بشكل مباشر أو غير مباشر، وتكون فترة الحضانة بظهور الأعراض بعد الإصابة بالعدوى ما بين 10 و21 يوماً من التعرض للفيروس.

وحول أعراض الإصابة بالفيروس، أكدت أن الطفح الجلدي يعد العَرض الرئيس لمرض جدري الماء، ويستمر من خمسة إلى 10 أيام، وهناك أعراض أخرى قد تبدأ قبل يوم أو يومين من ظهور الطفح الجلدي مثل الإرهاق، والصداع، وفقدان الشهية، والحمى، لافتة إلى أنه يتم عادةً تشخيص الجدري بناءً على الفحص السريري للطفح الجلدي، كما يمكن تأكيد الإصابة من خلال الفحوص المخبرية مثل فحوص الدم أو تحليل سائل البثور عند الحاجة.

وبينت أنه عادة ما تبدأ الإصابة بجدري الماء على الوجه والصدر والظهر، وبعد ذلك ينتشر إلى بقية أجزاء الجسم، ويمر طفح الجدري المائي حال ظهوره بثلاث مراحل: الأولى ظهور فقاعات وردية أو حمراء (حطاطات) وتنتشر على مدار أيام عدة، والثانية بثور مملوءة بكمية صغيرة من مادة سائلة (حويصلات) في غضون يوم تقريباً، ثم تنفتح ويتسرب السائل الذي بداخلها، والثالثة قشور تغطي البثور المفتوحة، وتحتاج إلى أيام عدة حتى اختفائها.

وشددت «الإمارات الصحية» على أن أفضل طريقة للوقاية هي الحصول على لقاح جدري الماء، إذ إن هناك جرعتين: الجرعة الأولى من لقاح جدري الماء (Varicella 1) ويتم إعطاؤها في عمر 12 شهراً، والجرعة الثانية (Varicella 2) يتم إعطاؤها من عُمر خمس إلى سنوات.

وحددت ثلاثة أعراض وعلامات يجب مراجعة الطبيب عند ظهورها، هي: عند انتشار الطفح إلى العينين، وعند ظهور أعراض مثل تورم وحرارة الطفح الجلدي، وظهور الدوار، وصعوبة المشي، أو ارتفاع درجة الحرارة عن 38.9 درجة مئوية، موضحة أن طرق العلاج تكمن في استخدام أدوية الحساسية لتخفيف الحكة، وقد يصف الأطباء مضادات الفيروسات في الحالات الأكثر عرضة للمضاعفات، إضافة إلى نمط الحياة والعلاجات المنزلية من خلال استخدام حمامات باردة ممزوجة بصودا الخبز أو دقيق الشوفان لتخفيف الحكة، وتجنب الخدش وارتداء قفازات لتقليل العدوى.

. 3 أعراض وعلامات يجب مراجعة الطبيب عند ظهورها.