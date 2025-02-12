«صحة دبي»: ذكاء اصطناعي لإجراء اختبارات المهنيين بدلاً من «الشفوية»

كشفت هيئة الصحة في دبي عن تحول الاختبارات الشفوية، التي كانت تتطلب حضوراً شخصياً من المهنيين الصحيين للحصول على التراخيص الصحية، إلى اختبارات إلكترونية مطوّرة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، اعتماداً على المراجع الطبية المتخصصة، ما يُعدّ نقلة نوعية تتيح للمهنيين التقديم على الاختبارات من أي مكان حول العالم.

ووفقاً لقراءة أجرتها «الإمارات اليوم» لمنصة «الفرص» الجديدة، التي أطلقتها الهيئة عبر نظام الترخيص الإلكتروني «شريان» منذ أيام، تشهد المنصة تفاعلاً من مزودي الخدمات الصحية في الإمارة، الذين يبحثون عن كفاءات لتلبية احتياجاتهم الوظيفية، من خلال طرح 64 وظيفة شاغرة متنوعة في مختلف التخصصات الطبية.

وشملت الوظائف المطروحة العديد من التخصصات الطبية، كأطباء بمختلف التخصصات القلب، والعظام، والعيون، والنساء والتوليد، والأسنان، وغيرها، واستشاريين وأخصائيين وصيادلة وممرضين وممرضات وفنيين في مجالات طبية متنوعة.

وتفصيلاً، قالت الدكتورة دانة اللقطة، من إدارة التراخيص الطبية بهيئة الصحة في دبي: «تعمل الهيئة على استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتسهيل تجربة المتعاملين والمهنيين الصحيين، من خلال تطوير امتحانات التراخيص الصحية عبر تحويل الامتحانات الشفوية التي تتطلب الحضور الشخصي إلى اختبارات إلكترونية مطورة باستخدام الذكاء الاصطناعي».

وأضافت أنه من خلال استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي يتم تصميم وإنشاء أسئلة الامتحانات اعتماداً على المراجع الطبية المتخصصة بحسب التخصص الطبي المطلوب، مؤكدة أن تلك المبادرة تُعدّ نقلة نوعية تتيح للمهنيين التقديم على الامتحانات من أي مكان حول العالم، وهو ما يعكس التزام هيئة الصحة في دبي بتيسير تجربة المتعاملين والمهنيين.

وتُعدّ منصة «الفرص» أول منصة تُطرح فيها الشواغر الوظيفية على مستوى قطاع متخصص ينظم من قبل جهة حكومية، وتطرح الهيئة من خلالها جميع الشواغر المتاحة في القطاع الصحي لإمارة دبي، ما يسهم في تمكين المواهب المستوفية لمتطلبات التسجيل من إيجاد فرص العمل المناسبة.

وابتكرت الهيئة منصة «الفرص» كخدمة إضافية للتقريب بين الراغبين في العمل بالقطاع الصحي ومزودي الخدمات الصحية في الإمارة الباحثين عن الكفاءات والكوادر لتلبية الاحتياجات الوظيفية لديها عبر نظام الترخيص الإلكتروني «شريان» إلى جانب توفير التقارير والإحصاءات الدقيقة عن سوق العمل واتجاهات التوظيف في القطاع الصحي، الأمر الذي يساعد كثيراً في اتخاذ وصناعة سياسات وقرارات شغل الوظائف في هذا القطاع المهم.

وتدعم المنصة سياسة التوطين في القطاع الصحي الخاص، وتسهل عملية البحث والتقديم على الفرص الوظيفية، حيث توفر المنصة جهد الباحثين عن وظائف، وتقلل الوقت الذي يستغرقه الإعلان عن الوظائف ومراجعة الطلبات، حيث يمكن تصفية المتقدمين بناء على المعايير المطلوبة مثل المؤهلات والخبرة، كما تعزز المنصة فرص التواصل مع المؤسسات الصحية، وتدعم المستثمر الجديد لتوظيف المهنيين الموهوبين، والتعرف إلى احتياجات سوق العمل لوضع التصورات المستقبلية بهدف تلبية الاحتياجات، إضافة إلى دعم وجذب الخبراء والمهنيين الدوليين للانضمام إلى المنظومة الصحية في إمارة دبي.

دانة اللقطة:

. المبادرة بمثابة نقلة نوعية تتيح للمهنيين التقديم على الامتحانات من أي مكان حول العالم.

. الوظائف المطروحة تشمل تخصصات طبية عديدة كأطباء واستشاريين وأخصائيين وصيادلة وممرضين وفنيين.