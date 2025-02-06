"صحة دبي" تعلن فتح باب التسجيل لبرنامج طب وعلوم للطلبة المواطنين

أعلنت هيئة الصحة بدبي، عن فتح باب التسجيل لبرنامج طب وعلوم وهو برنامج المنح الدراسية للطلبة المواطنين من خريجي الثانوية العامة أو طلاب الجامعات لدراسة التخصصات الطبية (الطب والجراحة، الطب المساند، التمريض والقبالة) وذلك من تاريخ 10 فبراير إلى 7 مارس 2025.

ودعت الهيئة الراغبين في التسجيل عن طريق منصة مواهب عبر الرابط: https://mawaheb.dha.gov.ae/ ، موضحة أن معدل القبول لخريجي الثانوية العامة لتخصص الطب والجراحة 90%، والطب المساند والتمريض والقبالة بمعدل 80%، بينما معدل القبول للطالب الجامعي للثلاث تخصصات 2.5 GPA (المعدل التراكمي).

وأضافت أن هناك عدة مميزات للالتحاق بالبرنامج تشمل التغطية الكاملة لتكاليف الدراسة، ومنح الطالب المشمول في الرعاية الدراسية مكافأة شهرية 6500 درهم لطلاب الطب والجراحة والتمريض، و5000 درهم لطلاب الطب المساند، إضافة إلى 2,500 درهم بدل حاسب آلي لمرة واحدة خلال مدة الرعاية.

وحدت الهيئة عبر موقعها الرسمي، 6 شروط للتقديم في البرنامج تشمل أن يكون المتقدم من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة (حاملاً لخلاصة القيد)، وأن يكون المتقدم خريج الثانوية العامة بالنسبة المئوية المطلوبة للتخصص، أما إذا كان المتقدم طالباً جامعياً فيجب ألّا يتجاوز السنة الدراسية الثانية، وأن يكون حاصلاً على معدل تراكمي لا يقل عن GPA 2.5، موضحة أنه للتقديم المبدئي سيتم قبول درجة الفصل الأول على أن يتم النظر في الدرجات النهائية عند القبول.

وتتضمن الشروط ألا يكون قد مضى على شهادة الثانوية العامة مدة سنتين للإناث وثلاث سنوات للذكور (للطلاب المتوقفين عن الدراسة)، والحصول على القبول الأكاديمي من الجهة الأكاديمية (جامعة، كلية) معتمدة من التعليم العالي في دولة الإمارات، لافته إلى أنه سيتم قبول مستند القبول المبدئي، ولكن يجب توفير القبول الجامعي النهائي قبل تاريخ 20 يونيو، وأن يكون المتقدم لائقاً صحياً، وقد انتهى من متطلبات الخدمة الوطنية أو شهادة سارية المفعول تفيد بتأجيل الدورة أو الإعفاء منها (للذكور فقط).