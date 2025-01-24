4 ركائز رئيسة للنسخة الثانية من «أبوظبي العالمي للصحة»

برعاية سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أعلنت دائرة الصحة بأبوظبي، الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في الإمارة إطلاق النسخة الثانية من أسبوع أبوظبي العالمي للصحة من 15 إلى 17 أبريل 2025، وأوضحت الدائرة أن الحدث سيدور حول أربع ركائز أساسية، تشمل الصحة المديدة، واستدامة النظام الصحي، والصحة الرقمية، إضافة إلى الابتكار.

وتحمل نسخة هذا العام من الحدث شعار «نحو حياة مديدة: مفهوم جديد للصحة والعافية».

وقالت وكيل دائرة الصحة بأبوظبي، الدكتورة نورة خميس الغيثي، «خلال مؤتمر صحافي نظمته الدائرة في مقرها بأبوظبي»: «يؤكد أسبوع أبوظبي العالمي للصحة التزامنا قيادة التغيير الإيجابي في قطاع الرعاية الصحية العالمي، ونهدف معاً لرسم ملامح جديدة لمستقبل الصحة والعافية، من خلال تعزيز علاقات التعاون، وتحفيز وتيرة الابتكار والتشجيع على الاستثمار في مختلف مجالات الصحة».

وأضافت الغيثي: «من المتوقع لنسخة هذا العام استقطاب أكثر من 15 ألف مشارك، وما يزيد على 325 جهة عارضة، ليواصل أسبوع أبوظبي العالمي للصحة تقديم منصة حيوية لصناع السياسات والباحثين والمبتكرين والمستثمرين لتبادل المعلومات والرؤى، وإبرام علاقات الشراكة ومعالجة تحديات الرعاية الصحية الملحّة، وسيشهد الحدث إقامة فعاليات متخصصة، تجمع قادة عالميين لحشد جهود التعاون الموجهة للتأثير الإيجابي في قطاع الصحة العالمي».

وكشفت أن موضوعات الحدث ومستجداته الرئيسة لصناعة مستقبل الرعاية الصحية تدور حول أربع ركائز رئيسة، تشمل الصحة المديدة والطب الشخصي الدقيق «إضفاء طابع شخصي على مستقبل الطب»، ومرونة النظام الصحي واستدامته: صياغة أطر عمل متأهبة للمستقبل، والصحة الرقمية والذكاء الاصطناعي: الرعاية النوعية عبر التكنولوجيا، إضافة إلى الاستثمار في الصحة وعلوم الحياة: الابتكار العالمي نحو آفاق أكثر رحابة.