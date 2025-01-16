افتتاح منتدى الإمارات للأنف والأذن والحنجرة والسمعيات بدبي

افتتحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع منتدى الإمارات للأنف والأذن والحنجرة والسمعيات واضطرابات البلع والتواصل، بالتعاون مع الجمعية العربية للأذن والأنف والحنجرة لجراحة الرأس والعنق في دولة الإمارات، الذي يستمر من 16- 18 يناير 2025م في مركز دبي التجاري العالمي بحضور 5000 طبيب ومتخصص وعدد من كبار المسؤولين وقادة القطاع الصحي في الإمارات ورؤساء الجمعيات الطبية الخليجية وخبراء من مختلف دول العالم.

ويمثل المؤتمر منصة علمية رائدة لتبادل الخبرات بين الأطباء والجراحين والاطلاع على أحدث ما توصل إليه الطب في مجال جراحة الأذن والأنف والحنجرة والسمعيات في العالم، كما يهدف إلى تعزيز البحث العلمي من خلال استعراض أحدث التقنيات الطبية في مجالات التشخيص والعلاج والدراسات السريرية.

وتخصص جلسات المنتدى لمناقشة الطرق الحديثة في عمليات الأنف من الناحية التجميلية والوظيفية، ومشاكل انقطاع التنفس أثناء النوم والشخير وأحدث الطرق لتشخيصها وعلاجها، إضافة للعمليات الجراحية في الأذن لتحسين السمع وزراعة القوقعة.

ويشكل المنتدى فرصة لجميع الأطباء العاملين في مجال أمراض الأنف والأذن والحنجرة في الدول الخليجية والعربية للعمل معاً وتبادل الخبرات حول أحدث التقنيات والبحوث في مجال أمراض الأنف والأذن والحنجرة والرأس والعنق.

وأكد الدكتور حسين عبدالرحمن الرند، الوكيل المساعد لقطاع الصحة العامة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، رئيس شعبة الإمارات للأنف والأذن والحنجرة في جمعية الإمارات الطبية، ورئيس الاتحاد العالمي لجمعيات الأنف والأذن والحنجرة، خلال كلمته في الافتتاح المكانة المتميزة للمنتدى كأحد أبرز المؤتمرات المتخصصة في المنطقة.

وأشار إلى أن المنتدى يغطي نطاقاً واسعاً من التخصصات الدقيقة، بما فيها علاج الحساسية، وجراحات الرأس والعنق، وزراعة القوقعة، والسمعيات، واضطرابات البلع والتواصل، مع تركيز خاص على طب الأطفال وجراحات الوجه.

وأشاد بالدعم المتواصل الذي تقدمه القيادة الرشيدة للقطاع الصحي، مؤكداً حرص الوزارة على إرساء منظومة صحية متطورة ومتكاملة تضمن أعلى مستويات الرعاية الصحية بمعايير عالمية.

وكشف الرند عن برنامج علمي شامل يمتد على مدار ثلاثة أيام، يتضمن أوراقاً علمية متخصصة وجلسات نقاشية يقودها نخبة من الخبراء والاستشاريين، لافتاً إلى أن المنتدى يشهد تنظيم سلسلة من ورش العمل التدريبية المكثفة تحت إشراف خبراء عالميين، بهدف صقل مهارات الأطباء المقيمين وتزويدهم بأحدث الخبرات العالمية.

وتضم فعاليات المنتدى نقلا مباشرا لعمليات جراحية يجريها أطباء عالميون، مما يتيح للمشاركين فرصة فريدة لمشاهدة أحدث التقنيات والبروتوكولات الطبية في مجال التشخيص والعلاج.