«صحة دبي» ترسّخ ثقافة الأنماط الغذائية السليمة في المجتمع المدرسي

أكدت هيئة الصحة في دبي أهمية ترسيخ ثقافة الأنماط الغذائية الصحية السليمة في أوساط الطلبة والمعلمين وأولياء الأمور والإدارات المدرسية، بهدف تعزيز جودة الحياة على مستوى المجتمع المدرسي.

وقال مستشار مدير عام الهيئة، ومدير إدارة حماية الصحة العامة فيها، الدكتور رمضان البلوشي، إن الهيئة تولي صحة الطلبة وسلامتهم جل اهتمامها، وتضعهم ضمن مقدمة أولوياتها وأهداف خططها وبرامجها الوقائية، إيماناً منها بأهمية رفع مستوى اللياقة الصحية، وتحقيق التوازن الذهني والبدني للطلاب والطالبات، بما يمكّنهم من رفع مستوى التحصيل العلمي والمعرفي.

وأضاف خلال المنتدى التفاعلي للمدارس الخاصة في إمارة دبي، الذي انعقد أخيراً بمشاركة مسؤولين ومختصين وخبراء تغذية وصحة مدرسية، إضافة إلى مشاركة دولية من ألمانيا وفنلندا وكندا والأرجنتين، أن المنتدى يُعد حلقة من سلسلة مهمة لتعزيز منظومة الوقاية وجودة الحياة في إمارة دبي بشكل عام، وفي المدارس على وجه التحديد. وتابع أن المنتدى شهد مشاركة أكثر من 100 مدرسة خاصة في دبي، وحضره 200 معلم ومعلمة وطبيب وممرضة، إضافة إلى أكثر من 400 طالب وولي أمر. وشهدت الجلسات المسائية للمنتدى مشاركة واسعة من أفراد المجتمع، ما أثرى الحوارات والمناقشات المفتوحة بمزيد من الأفكار والرؤى حول الصحة المدرسية.

وتضمن المنتدى مجموعة مميزة من الأنشطة المصممة لتلبية احتياجات الفئات المختلفة من أولياء الأمور والأطفال، منها: الأجنحة التفاعلية، حيث عرض أحدث تقنيات التعليم وأفضل الممارسات لتحسين التغذية العامة للأطفال في المدارس، إلى جانب حلقات النقاش المفتوحة بين قادة المدارس والمتحدثين الدوليين، حول أهمية التقنيات الحديثة في تنمية المعرفة بالأنماط الغذائية الصحية في المدارس، وجلسات التدريب وصقل الخبرات التي ركزت على تطبيق المناهج الصحية والتغذوية المبتكرة، وشارك فيها مجموعة كبيرة من المعلمين والأطباء والممرضين والمختصين الدوليين.