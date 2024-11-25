«صحة دبي»: تجاوزنا المستهدف في عدد السياح القادمين للعلاج

أكد المدير التنفيذي لقطاع التنظيم الصحي في هيئة الصحة بدبي، الدكتور مروان الملا، أن الرعاية الصحية المستدامة ليست مجرد واجب إنساني فحسب من الناحية الأخلاقية، بل أولوية أساسية لجذب المستهلكين الواعين.

وقال الملا، أمس، خلال فعاليات النسخة الأولى من قمة فوربس الشرق الأوسط للسياحة العلاجية والرفاهية الصحية، التي انعقدت على مدى يومين في دبي، بالشراكة مع المستشفى الأميركي في دبي: «تجاوزنا المستهدف بشأن منظومة السياحة العلاجية في دبي، بالوصول إلى 500 ألف سائح قادم للعلاج، ووصلنا إلى أكثر من 600 ألف سائح من مختلف الجنسيات».

وأضاف الملا أن هيئة الصحة بدبي وضعت استراتيجية جديدة خاصة بالعام المقبل للسياحة العلاجية في الإمارة، بالتنسيق مع الشركاء المعنيين والمؤسسات العلاجية، مشيراً إلى أن دبي جذبت سيّاحاً للعلاج من جنسيات مختلفة من أوروبا وشرق آسيا، ومنها على سبيل المثال لا الحصر بريطانيا وإسبانيا، فيما أتاحت توفير الرعاية الصحية للسياح الذين لديهم تأمين صحي دولي، بحيث يمكنهم تلقي الخدمة العلاجية بسهولة في دبي.

وأكد الملا أن المنظومة الصحية في إمارة دبي تعتمد على الاستدامة والجودة، واعتماد الابتكار في الرعاية الصحية، لافتاً إلى أن تجربة السياحة العلاجية في الإمارة تتبع معايير جودة الرعاية الصحية والسلامة، وتطوير تجربة المريض، فضلاً عن تعزيز التنافسية العالمية لإمارة دبي.

وذكر أن خطة هيئة الصحة في دبي تتماشى مع أجندة دبي الاقتصادية (D33) الرامية إلى جعلها وجهة عالمية رائدة للأعمال والترفيه، فضلاً عن كونها أفضل مدينة في العالم للعيش والعمل والزيارة، وكذلك زيادة تنافسيتها ضمن المؤشرات الاقتصادية والسياحية العالمية.

وقالت عضو المجموعة الاستشارية لإطار التأهب لمواجهة الإنفلونزا في منظمة الصحة العالمية الأستاذة المساعدة والخبيرة في الأمراض المُعدية، الدكتورة فريدة الحوسني، إن مؤتمر فوربس للسياحة العلاجية، الذي يركز على أهمية السياحة العلاجية في الدولة وإمارة دبي، وكذلك الوقاية والعافية، يمثّل أهمية كبرى للقطاع الصحي في الدولة.

وأضافت لـ«الإمارات اليوم» أنها تحدثت عن المتغيرات التي تحدث في العالم، وتأثيرها في الصحة والرعاية الصحية، لافتة إلى أن السياحة العلاجية محور رئيس ومهم وشريك في مجال التطور الذي تشهده دولة الإمارات وإمارة دبي خصوصاً، موضحة أنها تمثل خطوة رائدة في مجال جذب المبتكرين والمؤثرين وتطوير الخدمات الصحية الموجودة، سواء كانت للمجتمع في إمارة دبي أو للقادمين بغرض السياحة في دولة الإمارات.