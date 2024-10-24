«الجليلة» يعزز شراكته مع مستشفى الأطفال الوطني في واشنطن

أعلنت دبي الصحية تعزيز الشراكة بين مستشفى الجليلة للأطفال، ومستشفى الأطفال الوطني في واشنطن بالولايات المتحدة، بهدف تحقيق نقلة نوعية في الرعاية الصحية المقدمة للأطفال. جاء ذلك عقب زيارة متبادلة بين الجانبين، كان آخرها زيارة الفريق التنفيذي لدبي الصحية، بقيادة المدير التنفيذي لدبي الصحية، الدكتور عامر شريف، هذا الأسبوع، مقر مستشفى الأطفال الوطني في واشنطن، التي شملت جولة في معهد الشيخ زايد للابتكار في جراحة الأطفال، إضافة إلى معهد البحوث والابتكار، التابع للمستشفى، وجرى خلالها تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.

وقال الدكتور عامر شريف، إن «هذا التعاون يأتي ضمن مساعينا لتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاجتماعية 33، للوصول إلى المنظومة الصحية الأكثر كفاءة ومواكبة لأرقى المعايير العالمية، ولتعزيز مكانة دبي في تحسين مستويات الرعاية الصحية، لتكون من بين أفضل المدن في مجالات الرعاية الصحية، والتعليم الطبي والبحث العلمي».

من جانبها، قالت المديرة التنفيذية لمستشفى الأطفال الوطني في واشنطن، ميشيل رايلي براون: «تؤكد هذه الشراكة التزامنا المشترك تجاه تطوير مستويات الرعاية الصحية للأطفال، حيث تتجاوز مجالات تبادل المعرفة والخبرات لتصل إلى بناء حلول مبتكرة ومستدامة من شأنها تحسين نتائج الرعاية الصحية للأطفال، سواء في دولة الإمارات أو العالم، بما يضمن حصول كل طفل على أعلى مستويات الرعاية الصحية بغض النظر عن مكان وجودهم».

. التعاون يستهدف تحقيق نقلة نوعية في الرعاية الصحية المقدمة للأطفال.