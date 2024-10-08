افتتاح العيادات الخارجية التخصصية في مدينة الشيخ خليفة الطبية

افتتحت مدينة الشيخ خليفة الطبية - إحدى منشآت شركة صحة التابع لبيورهيلث - اليوم العيادات الخارجية التخصصية المتكاملة التي تم تحديثها بمساحة تبلغ حوالي 6500 متر مربع في الطابق الأرضي.

وتشمل العيادات عيادة كبار الشخصيات، والأنف والأذن والحنجرة، والعظام والجراحة الترميمية وطب الأسرة والروماتيزم وأمراض الدم للكبار والأطفال كما تضم أيضا خدمات متقدمة في مجالات الأشعة والصيدلة والمختبر.

وتم تصميم العيادات لتقديم تجربة فعالة لجميع المرضى ويدعمها فريق من المهنيين الصحيين من ذوي المهارات العالية ومجهزة بأحدث الإبتكارات الطبية، وتلتزم العيادات التخصصات الخارجية في الإمارات بتقديم الرعاية والجودة لأفراد المجتمع.

وقالت الدكتورة منى الحمادي المدير الطبي التنفيذي بمدينة الشيخ خليفة الطبية في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" إن العيادات الخارجية، مخصصة لتقديم الرعاية الطبية المثلى بناء على إحتياجات وحاجات المجتمع والمريض، بالإضافة إلى ما يتم توفيره من الإستشارات الطبية ووضع خطة مناسبة للعلاج مع المريض، مؤكدة توفير تجربة متكاملة تحت سقف واحد.

من جانبه أكد المهندس محمد الھاملي المدير التنفيذي للعمليات بمدينة الشيخ خليفة الطبية الحرص على تحديث المرافق وتوسيع الخدمات وتوفير أحدث المعدات الطبية والتقنيات والفريق الطبي المؤھل من ذوي المهارات العالية لتقديم رعاية طبية متميزة تركز على إحتياجات المرضى، لضمان حصولھم على أفضل الخدمات بسھولة ويسر.