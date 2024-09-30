«أبو طب الجنين»: مضاعفات الحمل تقتل امرأة كل دقيقة في العالم

أكد البروفيسور نيكولايدس، الذي يُلقب عالمياً بـ«أبو طب الجنين»، أن هناك امرأة تموت في مكان ما من عالمنا، كل دقيقة، بسبب مضاعفات الحمل والولادة، لافتاً إلى أهمية التقنيات والمنهجيات الجديدة التي تهدف إلى تعزيز ممارسات طب الأجنة، وتحسين النتائج للأمهات والأجنة الذين لم يولدوا بعد في المنطقة.

ويترأس «أبو طب الجنين» الذي يحمل هذا اللقب لإسهاماته العالمية في مجال طب الأجنة، المؤتمر الدولي لطب الأجنة في الإمارات، الذي انطلقت فعالياته أمس، بأبوظبي، بمشاركة أكثر من 500 طبيب ومتخصص في مجال طب الأجنة من 14 دولة.

وحضر المؤتمر الذي يتم تنظيمه لأول مرة في الشرق الأوسط، ويمتد ليومين وزيرة دولة الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي، وكبار القيادات الصحية من دائرة الصحة في أبوظبي.

وتضمن المؤتمر الذي استضافته شركة برجيل القابضة، 22 محاضرة علمية ركزت على الفحص المبكر للتشوهات الجنينية والفحص لتسمم الحمل ومشكلات نمو الجنين والمشيمة الاصطناعية وجراحة الجنين، من بين العلاجات المبتكرة الأخرى والبحوث المتطورة والإجراءات المعقدة للجنين.

وأعرب البروفيسور نيكولايدس عن أسفه لأن هناك امرأة تموت في كل دقيقة في مكان ما من العالم بسبب مضاعفات الحمل والولادة، معتبراً هذه الإحصاءات المخيبة للآمال ستكون بمثابة قوة دافعة لمواصلة جهودنا في تدريب أكبر عدد ممكن من المتخصصين من دولة الإمارات يمكننا من الوصول إلى عدد أكبر من السكان، خصوصاً في إفريقيا والمناطق المجاورة لتحقيق هذا الهدف وتوفير التدريب الحيوي للأطباء وتحسين الرعاية الصحية لأولئك في هذه المناطق.

ويشتهر البروفيسور نيكولايدس عالمياً بإحداث ثورة في طب الجنين من خلال إنجازاته البحثية والممارسة الطبية الواسعة النطاق من تقديم عمليات نقل الدم داخل الرحم لعلاج فقر الدم لدى الجنين، إلى إجراء جراحة الليزر بالمنظار لمتلازمة نقل الدم بين التوأم.

وتم تكريم البروفيسور نيكولايدس من قبل الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي، والمدير التنفيذي لقطاعات المرافق الصحية في دائرة الصحة بأبوظبي الدكتورة فايزة سيف اليافعي، ونائب الرئيس الأول للخدمات الطبية في أدنوك وعضو مجلس إدارة غير تنفيذي في برجيل القابضة، الدكتورة غويا النيادي.

وقالت الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي، إن استضافة مثل هذه الأحداث المهمة في أبوظبي تعزز دور الإمارة في استضافة المؤتمرات الدولية التي تعمل على تطوير قطاع الصحة محلياً وعالمياً.

ويسهم المؤتمر في إنشاء منصة قيمة لتبادل المعرفة والتعاون وتبادل الأفكار المتطورة بين المتخصصين في الرعاية الصحية، كما استكشف طرق ضمان التدريب الكافي لأطباء طب الجنين في المنطقة.