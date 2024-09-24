«برجيل القابضة» رعاية تكاملية للنساء.. من الحمل إلى الولادة

كجزء من استراتيجيتها لتوسيع خدمات الرعاية الصحية للنساء والأطفال، أعلنت شركة برجيل القابضة عن خططها لإطلاق خدمات التلقيح الاصطناعي.

وتقدم المجموعة خدمات شاملة لأمراض النساء المتقدمة وطب الأجنة والتخصصات الفرعية للأطفال، مع إضافة التلقيح الاصطناعي.

وتهدف إلى تقديم نهج متكامل لرعاية المرأة، وضمان استمرارية الرعاية للنساء في جميع مراحل الحياة.

وسيضيف دمج خدمات التلقيح الاصطناعي، مع الخبرة الحالية للمجموعة في أمراض النساء المتقدمة وطب الجنين والتخصصات الفرعية لطب الأطفال ما يمثل توفير الرعاية التكاملية للنساء، برحلة سلسة من الحمل إلى الولادة.

وستعمل عيادة ترست للإخصاب في مدينة برجيل الطبية (BMC) المنشأة الرئيسية لشركة برجيل القابضة، على تعزيز خدمات المجموعة بشكل أكبر، ومعالجة تحديات الخصوبة وتمكين النساء من تلقي الرعاية اللازمة. وتضم مدينة برجيل الطبية العديد من العيادات الشهيرة، بما في ذلك عيادة ايفيمندو، ومعهد أمراض النساء المتقدم، ومركز كيبروس نيكولايدس لطب الأجنة وقسم أمراض النساء والتوليد المتطور.

وبفضل وحدات العناية المركزة المخصصة لحديثي الولادة والأطفال يضمن المستشفى تقديم أعلى المعايير لصحة الأم ووليدها.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، جون سونيل، إن «إضافة خدمات الإخصاب لا تعزز فقط محفظة الرعاية الصحية الشاملة للنساء، بل تضعنا أيضاً في وضع يسمح لنا بتلبية الطلب المتزايد في المنطقة».

وأضاف: «نحن ملتزمون بتقديم رعاية شخصية عالمية المستوى تستفيد من أحدث التطورات التكنولوجية، ويعكس هذا التوسع التزامنا بقيادة المنطقة في خدمات صحة المرأة الشاملة، وتمكين المرضى من أفضل رعاية ممكنة في رحلتهم إلى الأبوة والأمومة».

وستكون العيادة أكبر مركز للإخصاب في الإمارات، حيث توفر علاجات الإخصاب الحديثة، وسيقود المركز الدكتور وليد سيد، الخبير الرائد في الغدد الصماء التناسلية والعقم، مع أكثر من 29 عاماً من الخبرة، حيث لعب دوراً رئيساً في تشكيل لوائح التلقيح الاصطناعي في الإمارات العربية المتحدة، مما جعله محط ثقة كبيرة في هذا المجال.

وقال الدكتور وليد سيد: «ستلعب عيادة ترست للإخصاب دوراً حاسماً في معالجة تحديات الإخصاب الفريدة التي تواجهها العديد من العائلات».

وأضاف: «تركز خدماتنا على تقديم علاجات شخصية مبنية على الأدلة تدمج أحدث التطورات في الطب الإنجابي، من خلال تقديم رعاية متعاطفة ومصممة خصيصاً، نسعى جاهدين لضمان حصول كل مريض على الدعم اللازم أثناء رحلته بكل ثقة وأمل».

وستقدم العيادة مجموعة واسعة من علاجات الخصوبة، بما في ذلك استرجاع البويضات، واختيار الأجنة بالذكاء الاصطناعي، ونقل الأجنة، وتقييمات الخصوبة، والتلقيح داخل الرحم (IUI)، واستشارات التلقيح الاصطناعي، واستشارات الطب الإنجابي، والجراحة بالمنظار لتشخيص وعلاج الحالات المرتبطة بالخصوبة.