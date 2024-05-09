"الإمارات للخدمات الصحية" تحتفي بكوادرها الطبية في "يوم الإمارات الطبي"

نظمت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية بمقرها في واحة دبي، احتفالاً بمناسبة "يوم الإمارات الطبي"، الذي يصادف التاسع من مايو من كل عام، بهدف تسليط الضوء على الإنجازات الطبية المتميزة وتقدير جهود الكوادر الطبية والتمريضية.

حضر الحفل سعادة الدكتور عبدالعزيز الزرعوني المدير التنفيذي للقطاع المالي والخدمات المساندة بالإنابة وسعادة مباركة إبراهيم المديرة التنفيذية لقطاع المعلومات بالإنابة إلى جانب عدد من الطاقم الصحي من الأطباء والممرضين العاملين في المنشآت الصحية التابعة للمؤسسة.

وقال الدكتور عبدالعزيز الزرعوني إن "يوم الإمارات الطبي" الذي يأتي هذا العام تحت شعار "الإمارات تقدركم" يعد فرصة لتقدير الجهود والتضحيات والتفاني الذي تبذله الكوادر الصحية يومياً للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، معرباً عن الفخر بهم وبما يحققونه من إنجازات في مجال الطب والرعاية الصحية، وتعهد بمواصلة الدعم الكامل لتطوير هذا القطاع المهم.

وأشار إلى أن التعريف بالعطاء الإنساني الكبير للكادر الطبي والتمريضي ودوره في الحفاظ على صحة أفراد المجتمع وتسليط الضوء على إنجازاته المذهلة يأتي في سياق تكريم هذه الكوادر التي تمضي منسجمة مع المستهدفات الوطنية لتحقيق جودة الحياة الصحية كركيزة أساسية في رؤية "نحن الإمارات 2031" ومتناغمة بشكل كبير مع روح وتطلعات مئوية الإمارات، مشيرا إلى أن الكوادر الطبية تلعب دوراً حاسماً في تحقيق هذه الرؤية وتعزز من تنافسية قطاع الرعاية الصحية من خلال إخلاصها وتفانيها.

وتم في مستهل الفعالية عرض فيديو عن الإنجازات الطبية النوعية والبارزة التي حققتها الطواقم الطبية، كما استعرض عدد من الأطباء من تجاربهم الطبية في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية .

وفي ختام الحفل تم تكريم الفائزين بجائزة مسابقة "يوم الإمارات الطبي" التي أطلقتها المؤسسة في وقت سابق، إلى جانب تكريم الكوادر الطبية المشاركة في الحفل تقديراً لتفانيهم وتميزهم في تقديم الرعاية الصحية على أعلى مستوى ومساهمتهم الفعالة في تحقيق رسالة المؤسسة في تقديم خدمات صحية متميزة ومتكاملة للمجتمع.