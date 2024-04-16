1000 طبيب في مؤتمر أكاديمية الشرق الأوسط لطب الأذن والأنف والحنجرة بدبي

تستضيف دبي المؤتمر السنوي الـ19 لأكاديمية الشرق الأوسط لطب الأنف والأذن والحنجرة وجراحة الرأس والرقبة في الفترة من الـ19 إلى 21 أبريل الجاري، بفندق «إنتركونتيننتال دبي فستيفال سيتي»، ودورة «TSESI» الـ21 للجيوب الأنفية، التي ستقام خلال الفترة من 22 إلى 24 أبريل الجاري في مستشفى الأعصاب والعمود الفقري في مجمع دبي للعلوم. ويشارك في الحدثين أكثر من 1000 طبيب ومتخصص من 31 دولة، وذلك بهدف تعزيز مهاراتهم السريرية، وعرض أعمالهم البحثية، وتعزيز جودة رعاية المرضى.

وقال رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر الدكتور معاذ الطرابيشي، إن جراحة الأذن والأنف والحنجرة كتخصص تطورت بشكل هائل في السنوات القليلة الماضية، وتميزت بتنوع الحالات الدقيقة والمعقدة التي تخدم جميع فئات المرضى من جميع الأعمار.

وأوضح أن المؤتمر سيناقش أحدث التقنيات التشخيصية إلى التطورات الجراحية الرائدة، وأساليب العلاج الناشئة، حيث يتضمن محاضرات حول جراحة الأطفال للأذن والأنف والحنجرة، وجراحة تجميل الأنف وجراحة الرأس والرقبة، وجراحة الأذن، والتثبيت الدهليزي، وعلم الأنف والجيوب الأنفية والسمعيات.

وأشار الطرابيشي إلى أن البرنامج العلمي يتكون من محاضرات لنخبة من الخبراء في جميع التخصصات الفرعية، مثل جراحة الأنف والقاعدة الجمجمية بالمنظار، وجراحة الأذن، والزرع السمعي، وطب الأنف والحنجرة الخاص بالأطفال، وجراحة التجميل الوجهي، وكل ما يتعلق بطب الأنف والأذن والحنجرة.

بدوره، قال الدكتور إسلام حرز الله، أستاذ جراحة الأنف رئيس المؤتمر الـ19 لأكاديمية طب الأذن والأنف والحنجرة في الشرق الأوسط، إن اللجنة العلمية التي تضم 11 طبيباً، حرصت هذا العام على اختيار أطباء يحاضرون في مجالاتهم التخصصية، حيث وصل عدد المتحدثين إلى 141 محاضراً إقليمياً ودولياً، من 31 دولة حول العالم. وأضاف أن فعاليات دورة «TSESI» الـ21 تضم 49 جلسة علمية، و235 محاضرة علمية، و217 بحثاً علمياً، إلى جانب ورش عمل متخصصة، وندوتين للقطاع الصناعي، و30 مسابقة «هاينز شتامبرغر» للبحوث المخصصة للأطباء المقيمين من جميع أنحاء العالم، والتي يشارك فيها أيضاً أكثر من 22 شركة من أهم شركات صناعة الأدوية والأجهزة الطبية كرعاة للمؤتمر.