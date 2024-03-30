«دبي الصحية» تطلق «عيادة الأمل» احتفاءً بيوم زايد الإنساني

أطلقت دبي الصحية، أول نظام صحي أكاديمي في دبي، أمس، مبادرة «عيادة الأمل» الخيرية للأطفال في مستشفى الجليلة للأطفال، احتفاءً بيوم زايد للعمل الإنساني، في خطوة تسعى من خلالها إلى تقديم خدمات الرعاية الصحية الأساسية للأطفال غير القادرين على الوصول إلى خدمات الرعاية الطبية التي يحتاجونها.

ويأتي إطلاق «عيادة الأمل» انسجاماً مع القيمة الأساسية لدبي الصحية «المريض أولاً»، حيث تلتزم من خلالها بضمان حصول الأطفال على رعاية صحية وفق أعلى المعايير والمستويات، مع التركيز على التميز في تقديم الخدمات، حيث يتوافر فريق من المتخصصين في الرعاية الصحية للأطفال على درجة عالية من الجاهزية والاستعداد لخدمة الأطفال المحتاجين للرعاية.

وقال المدير التنفيذي لدبي الصحية، الدكتور عامر شريف: «نفخر بإطلاق عيادة الأمل تزامناً مع يوم زايد للعمل الإنساني، لارتباطها بشكل وثيق مع الإرث الأصيل الذي زرعه فينا المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي ترك رؤية حكيمة ترسخ مبدأ التعاطف ليمتد أثره إلى العالم. ونؤكد في (دبي الصحية) التزامنا بتقديم الرعاية للجميع ودعمنا للأطفال، حيث يتماشى افتتاح عيادة الأمل مع رسالتنا في خدمة الإنسان من خلال عهدنا (المريض أولاً)، مما يضمن تقديم أعلى مستويات الجودة في قطاع الرعاية الصحية».

من جانبه، قال نائب المدير التنفيذي لمستشفى الجليلة للأطفال ومستشفى لطيفة، الدكتور محمد العوضي: «يمثل إطلاق العيادة خطوة مهمة ضمن التزامنا بتلبية احتياجات الرعاية الصحية للأطفال في المجتمع. ومن منطلق إيماننا الراسخ بأن كل طفل يستحق الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية الضرورية، فإن (عيادة الأمل) ستلعب دوراً أساسياً في تحويل هذه الرؤية إلى حقيقة، حيث سنعمل من خلال جهودنا المشتركة مع شركائنا لتمكين مجتمع أكثر صحة وشمولية لجميع الأطفال في دبي».