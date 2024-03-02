انطلاق المؤتمر الدولي الثالث في طب الحالات الحرجة بدبي

انطلق اليوم المؤتمر الدولي الثالث للابتكار والإنتان في دبي بفندق ومركز مؤتمرات لو ميريديان دبي وذلك تحت رعاية مجموعة برايم للرعاية الطبية، ويستمر المؤتمر الذي يحمل اسم "تكنوسيبسيس" (Tecnosepsis) على مدار يومي 2 و3 مارس الجاري بهدف مناقشة استخدام التكنولوجيا في أحد أهم الأمراض في طب الحالات الحرجة وهو (الإنتان) والذي سيركز على التشخيص المبكر والتدخل السريع للمرضى عبر استخدام التقنيات الحديثة منها النانوتكنولوجي وفحوصات الدم السريعة لمنع تفاقم المرض بحضور الدكتور احمد إبراهيم بن كلبان، المستشار في قطاع التنظيم الصحي في هيئة الصحة بدبي والبروفيسور الدكتورة وديعة محمد، مدير ادارة التعليم الطبي والأبحاث في هيئة الصحة بدبي.

ويستضيف المؤتمر خلال فعالياته خبراء في الرعاية الصحية من كافة انحاء العالم بالاضافة الى مجموعة من اكفأ الاطباء في الامارات من القطاع الحكومي والخاص لمناقشة العديد من القضايا من بينها مستقبل علاج الإنتان، وسبل تحسين تشخيص الإنتان، وكيفية إدارة الحالة الصحية، ووظائف الاعضاء، واستعراض أحدث ما توصل اليه العلم في هذا المجال بهدف الحفاظ على الأرواح خصوصا لما لذلك من تأثير على كفاءة عمل الجسم، وذلك عبر جلسات حوارية ونقاشيىة مختلفة حيث يتيح المؤتمر المشاركة في فعالياته سواءً بالحضور الشخصي أو عن بعد، لتعم الفائدة على أكبر عدد ممكن من الأطباء المهتمين والراغبين بالاستفادة من المعلومات والتفاعل مع المحاضرين والمتحدثين والخبراء المشاركين في الحدث.

وفي هذا السياق، قال الدكتور عادل السيسي رئيس المؤتمر واستشاري طب الحالات الحرجة ورئيس قسم العناية المركزة بمستشفى برايم: "يمثل مؤتمر ’تكنوسيبسيس‘ حدثاً هاماً في قطاع الرعاية الصحية للخوض في الحالة الصحية ’الإنتان‘ والتي تهدد حياة المرضى. ويقدم المؤتمر لجميع المشاركين فيه سواءً بالحضور الشخصي أو عند بعد فرصة قيّمة للتعرف على أحدث التقنيات المستخدمة في علاج الإنتان، والممارسات الفضلى لتشخيص وعلاج هذه الحالة الصحية التي تستدعي تدخلاً طبياً عاجلاً لتجنب مضاعفاتها الخطيرة. ونفخر في مجموعة برايم بتقديم رعايتنا لهذا المؤتمر، في دلالة على التزامنا الراسخ بتطوير قطاع الرعاية الصحية، ليس في دولة الإمارات فحسب وإنما على مستوى المنطقة".

وأكد الدكتور عادل السيسي حرص مجموعة مستشفيات برايم على اطلاق واستضافة والمشاركة في المؤتمرات الطبية التي تخص الرعاية الصحية لما يتوافق مع استراتيجتها في تقديم افضل طرق العلاج الحديث في العالم.

وسيشارك في فعاليات المؤتمر رؤساء الطب في الحالات الحرجة في امريكا والعديد من الخبراء المحليون والدوليون في قطاع الرعاية الصحية من الولايات المتحدة الامريكية والارجنتين واسبانيا وكولومبيا وبنما والاكوادور ، ومن المنتظر إقامة جلسات حوارية بناءة وإلقاء كلمات ملهمة حول الإنتان وأحدث المستجدات في ممارساته الطبية واستخدام التقنيات المتطورة مثل الذكاء الاصطناعي في تشخيصه وعلاجه، وغير ذلك من الموضوعات التي ستثري معلومات المشاركين.