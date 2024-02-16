الأميري: وزارة الصحة ملتزمة بدعم القطاع الخاص الذي يلبي أعلى معايير الرعاية الصحية

أكد وكيل الوزارة المساعد لقطاع تنظيم الصحة بوزارة الصحة ووقاية المجتمع الدكتور أمين الأميري إن الوزارة ملتزمة بدعم القطاع الصحي الخاص، الذي يلبي أعلى معايير الرعاية الصحية، ومساعدته على التوسع في المرافق والخدمات التي تنعكس على جودة الخدمات الصحية بالدولة .

وأكد الدكتور الأميري خلال افتتاح برايم ميديكال سنتر، وصيدلية ميدي برايم على قوة الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، باعتبارها خطوة مهمة نحو تحقيق الأهداف الوطنية في مجال الرعاية الصحية بالدولة .

وقال رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة حمد علي عبدالله المحمود، "إن التعاون بين قطاع الرعاية الصحية وقطاع البيع بالتجزئة، يعد منهجاً حديثاً ومتقدماً لآلية تقديم خدمات الرعاية الصحية بكل سلاسة ويسر، الأمر الذي يعكس الإضافة النوعية المهمة لقطاع الرعاية الصحية في الإمارة ، إذ تحرص الإمارة على دعم المبادرات والخطط التي تسهم في توفير الرفاهية للمواطنين والمقيمين في بها".

من جهته قال المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة برايم للرعاية الصحية أن المجموعة تهدف إلى تقديم خدمات رعاية صحية شاملة وعالية الجودة في مكان يسهل الوصول إليه حيث يعيش ويتسوق الناس، من خلال توفير جميع الخدمات تحت سقف واحد، بما في ذلك خدمات المختبرات والأشعة، الأمر الذي يغنيهم عن الحاجة لزيارة أماكن متعددة للحصول على الخدمات، مؤكداً التزام المجموعة بتقديم رعاية صحية تلبي احتياجات المرضى سواء كانوا عائلات أو أفراد، بحيث يمكنهم الوصول بسهولة إلى الخدمات الطبية التي يحتاجون إليها.