«صحة دبي»: نظام يحدّد الأكثر عرضة للإصابة بالسكري

أعلنت هيئة الصحة في دبي أن نظام «إجادة Ai» - الذي يُعد من أحدث النظم عالمياً في رصد وتحليل وتقييم جودة خدمات الرعاية الصحية - حقق نتائج مذهلة على مستوى منظومة الوقاية الاستباقية من الأمراض ومضاعفاتها التي تديرها الهيئة ضمن منهجية وسياسة جودة الحياة التي تنفذها.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للضمان الصحي في الهيئة صالح الهاشمي، إن نظام «إجادة Ai» المعتمد كلياً على الذكاء الاصطناعي نجح في تحديد مرضى السكري الأكثر عرضة لمضاعفات ومخاطر المرض. كما نجح في تحديد الأشخاص الأكثر قرباً للإصابة بمرض السكري.

وقال إن محصلة توظيف الهيئة لنظام «إجادة Ai» أتاحت الفرصة لتحسين مستويات الرعاية الصحية، من خلال الخطوات الوقائية الاستباقية التي تتخذها الهيئة لحماية مرضى السكري من أي تدهور محتمل في صحتهم، وحماية الأشخاص القريبين من السكري من الإصابة بالمرض.

وأضاف الهاشمي أن كُلفة علاج مرضى السكري ممن يرتبطون بوثائق تأمين صحي في دبي وصلت لأكثر من ملياري درهم. وفي ضوء الخطوات الوقائية الاستباقية سيكون بمقدور الهيئة خفض العبء بنسبة تراوح ما بين 25 و30%.