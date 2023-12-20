«موارد الشارقة» تعمل على سدّ 163 شاغراً في القطاع الخاص

قالت دائرة الموارد البشرية بالشارقة إنها نفذت، بالتعاون مع أربع جهات من القطاع الخاص خلال ديسمبر الجاري، سلسلة من فعاليات اليوم المفتوح لإجراء مقابلات وظيفية لترشيح باحثين عن عمل لسد 163 شاغراً وظيفياً لدى هذه الجهات، تشملها المزايا التي يقدمها البرنامج الحكومي «نافس».

والجهات المشاركة هي مجموعة ماجد الفطيم، وبنك دبي الإسلامي، ومجموعة الرستماني، وشركة «جران كرافت».

وأشرفت الدائرة على تنظيم الفعاليات، واستضافتها ثلاثة مقار في الشارقة، هي مجلس ضاحية مويلح، وقصر الثقافة، وكلية التقنية العليا للطالبات، فيما حضر الفعاليات عدد من الباحثين والباحثات عن عمل من المسجلين في النظام الإلكتروني الخاص بالباحثين عن عمل بالدائرة، من حملة مختلف الشهادات العلمية، لإتاحة الفرصة لهم للتعرف عن قرب على الشواغر المطروحة، ومميزاتها وشروط التقدم للوظيفة.

واستعرضت مجموعة الرستماني من خلال المنصة التي أقيمت بمقر مجلس ضاحية مويلح، شروط 10 شواغر وظيفية لأربعة تخصصات، هي تقنية المعلومات والقانون والهندسة الميكانيكية والعلاقات العامة.

ومن خلال اليوم المفتوح في مقر قصر الثقافة قدمت مجموعة ماجد الفطيم فرصاً للباحثين عن عمل من خريجي الثانوية العامة وما دونها، بتوفيرها 80 شاغراً للعمل في وظائف: أمين صندوق، وخدمة العملاء، ومكاتب أمامية، ومسؤول مخزن، بنظام الدوام بشقيه كاملاً أو جزئياً حسب طبيعة العمل وشروط الوظيفة.

كما ناقش ممثلو التوظيف في شركة «جران كرافت» في فعالية اليوم المفتوح للتوظيف التي نظمت بمقر مجلس ضاحية مويلح؛ التفاصيل المتعلقة بطرح 13 شاغراً للعمل، من خلال ستة مسميات وظيفية هي: مهندس مدني، ومهندس إنتاج وتصنيع، ومخطط ومصمم، وضابط أمن وسلامة، ومسؤول رعاية اجتماعية، ومهندس ضمان الجودة.

وأتاح اليوم المفتوح في كلية التقنية العليا للطالبات بالشارقة، الفرصة لمناقشة تفاصيل 60 شاغراً في بنك دبي الإسلامي للعمل ضمن وظائف مكاتب أمامية وخدمة العملاء.