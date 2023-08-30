دور فعال للمرأة في توفير منظومة صحية متكاملة

أكدت رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لأمراض القلب الخلقية، حورية المري، أن اليوم العالمي للتمريض يمثل مناسبة لإبراز الدور الحيوي الذي تؤديه الكوادر التمريضية في النظام الصحي والمشاركة في وضع وتنفيذ الخطط الاستراتيجية المتكاملة، ما يعزز من مكانة مهنة التمريض في تطوير خطط الرعاية الصحية المستقبلية.

وأشارت الى أهمية الدور الفاعل والمؤثر الذي تؤديه الكوادر التمريضية في دولة الإمارات، لتوفير أفضل مستويات الخدمات الصحية، بما يسهم في إرساء منظومة رعاية صحية متكاملة وفق أعلى المعايير العالمية ضمن رؤية الإمارات للخمسين عاماً المقبلة.