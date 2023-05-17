" أمانة للرعاية الصحية " تفتتح وحدة رعاية طويلة الأمد للأطفال

افتتحت " أمانة للرعاية الصحية " المزود الرائد على مستوى المنطقة لخدمات الرعاية الصحية طويلة الأمد وخدمات التأهيل المتخصص والرعاية الصحية المنزلية و"مستشفى دانة الإمارات للنساء والأطفال" المنشأتان التابعتان لمبادلة للرعاية الصحية “ وحدةً جديدة للرعاية الطويلة الأمد خاصة بالأطفال ”وذلك بمقر المستشفى في أبوظبي.

تتمتع الوحدة الجديدة بإمكانات الرعاية المركزة ضمن بيئة علاجية متميزة ومخصصة للأطفال لتحاكي أساليب العناية المنزلية بالمرضى التي تقدم في المستشفى على مدار الساعة للحالات الحادة والحالات المعقدة إضافة إلى الحالات التي تتطلب خدمات الرعاية طويلة الأمد.

يأتي هذا التعاون بين منشآت الرعاية الصحية التابعة لمبادلة للرعاية الصحية بوصفه خطوة تدعم الارتقاء بخدمات الرعاية طويلة الأمد الخاصة بالأطفال في إمارة أبوظبي وبما ينسجم مع رؤية مبادلة للرعاية الصحية الرامية إلى تطوير قطاع الرعاية الصحية في الإمارة ورفد المجتمع الإماراتي برعاية صحية محلية متخصصة وعالمية المستوى.

تهدف “ وحدة الرعاية طويلة الأمد ” الجديدة بمستشفى دانة الإمارات للنساء والأطفال "إلى توفير أفضل مستويات الرعاية المقدمة بأيدي الخبراء المشرفين على الوحدة الجديدة من قبل أمانة للرعاية الصحية التي نالت حديثاً اعتماد اللجنة الدولية لاعتماد مرافق إعادة التأهيل (كارف العالمية) ومقرُّها في الولايات المتحدة وذلك بفضل المستوى المتقدم لما تقدّمه من خدمات الرعاية الطويلة الأمد للأطفال والبالغين.

توفر الوحدة الحديثة أجود خدمات الرعاية للمرضى حديثي الولادة والأطفال وتشتمل على التصوير بالأشعة السينية وفحوصات النمو، وإجراءات الرعاية الأخرى كأمراض القلب والأوعية الدموية وأمراض الجهاز الهضمي والجهاز التنفسي وجراحات العظام.

وتقدم “ وحدة الرعاية طويلة الأمد” الجديدة أيضاً للمرضى برنامجاً علاجياً شاملاً يشتمل على العلاج الطبيعي وعلاج النطق واللغة والجهاز التنفسي والتغذية علاوة على برنامج تعليمي خاص مصمم بأسلوب خاص يقدمه متخصصون على أعلى درجات التأهيل والتدريب في هذا المجال.

من جانبه قال الدكتور جيسون غراي المدير التنفيذي بالإنابة في أمانة للرعاية الصحية: “ تعتبر أمانة للرعاية الصحية مزوداً رائداً لخدمات إعادة التأهيل والرعاية طويلة الأمد لاستكمال علاج الحالات الصحية الحادة وستكون وحدتنا الجديدة للرعاية طويلة الأمد المخصصة للأطفال مزودة بفريق عمل حاصل على أرفع المؤهلات ويضم أفضل الأطباء وخبراء تقديم الرعاية ”.

وأضاف : " يتمحور هدفنا في أمانة للرعاية الصحية حول دعم الأطفال المرضى بالرعاية التي يحتاجون إليها ضمن بيئة علاجية مريحة تلبي شتى احتياجاتهم لذلك حرصنا على توفير أجواءٍ علاجية متميزة في المستشفى وقدمنا العديد من برامج جودة الحياة ونسعى أيضًا في أمانة للرعاية الصحية باستمرار إلى مد المرضى بكافة سبل الدعم والرعاية ومساعدتهم في استعادة عافيتهم واستقلاليتهم.. لذا سنحرص عبر شراكتنا مع مستشفى دانة الإمارات للنساء والأطفال على ترسيخ هذا الهدف خلال السنوات المقبلة".

من جهته قال الدكتور عمر النقبي المدير التنفيذي بالإنابة لمستشفى دانة الإمارات للنساء والأطفال: "يسعدنا التعاون مع أحد شركاء مبادلة للرعاية الصحية لتقديم رعاية استثنائية طويلة الأمد للأطفال المرضى في مستشفى دانة الإمارات للنساء والأطفال.. ولا شك أن شراكتنا مع أمانة للرعاية الصحية لتأسيس وحدة الرعاية طويلة الأمد تعزز تخصصاتنا وخدماتنا الطبية.. وتساعد مرافق أمانة للرعاية الصحية الأطفال المصابين بحالات صحية حادة في الحصول على خدمات الرعاية طويلة الأمد وفق أرقى مستويات السلامة والراحة وبأسلوب مصمم خصيصاً لتلبية احتياجات كل مريض على حدة".

وأضاف: "نجح مستشفى دانة الإمارات للنساء والأطفال منذ افتتاحه في العام 2015 بتقديم خدماته لأكثر من 260 ألف مريض وبفضل هذه الشراكة الجديدة مع أمانة للرعاية الصحية يمكننا الآن توسيع نطاق خدماتنا ليستفيد منها المزيد من أفراد المجتمع، مع استمرار تلقي المرضى وأسرهم للعلاج والرعاية بأسلوب سلس ومريح يضع الرعاية المتعددة التخصصات في متناولهم وتحت سقف واحد" وستكون برامج جودة الحياة محوراً للخطط العلاجية".

وسيحظى الأطفال المرضى بفرصة خوض أنشطة متنوعة مثل مشاهدة الأفلام والمشاركة في دروس الفنون والحرف اليدوية، والنزهات الاجتماعية، والتعليم المدرسي الداخلي وستشتمل البرامج أيضًا على تنظيم حفلات أعياد ميلادهم واحتفالات بمناسبات أخرى لمنح الأطفال المرضى فرصة الاحتفاء بإنجازاتهم الهامة.

و تستخدم وحدة الرعاية طويلة الأمد للأطفال الجديدة نموذج رعاية متكاملا يفسح المجال أمام تعزيز التنسيق ويقلص مخاطر تعرض المرضى الذين تتطلب حالتهم استخدام أجهزة التنفس للعدوى عند نقلهم بين وحدة الرعاية المركزة ووحدة الرعاية طويلة الأمد بأجهزة التنفس.

و يتوج إطلاق “ وحدة الرعاية طويلة الأمد الجديدة ” توسعة إضافية لمرافق رعاية الأطفال الراهنة لدى أمانة للرعاية الصحية إذ يساعد التعاون مع مستشفى دانة الإمارات للنساء والأطفال في توحيد الجهود الرامية إلى تقديم مستويات رعاية عالية الجودة للأطفال مع فرصة الاستفادة المتبادلة من الخبرات والتخصصات حسب الحاجة.