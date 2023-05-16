"وزير الصحة": إنشاء مجلس وطني متعدد التخصصات لعلاج الأورام قريباً

كشف وزير الصحة ووقاية المجتمع. وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، عبد الرحمن العويس، عن أنه يجري العمل حالياً على إنشاء مجلس أورام وطني معتمد متعدد التخصصات لتحسين ومواءمة الخطط العلاجية لمرضى السرطان بالدولة، وكذلك إصدار دليل وطني موّحد للعلاج التلطيفي بالمستشفيات التي تقدم علاج السرطان، لافتاً إلى أن عدد المستشفيات التي تقدم الخدمات العلاجية لمرضى السرطان زادت من 20 مستشفى عام 2016 إلى ما يزيد على 30 مستشفى عام 2021، وذلك مع إطلاق الخطة الوطنية لمكافحة أمراض السرطان والوقاية، التي تهدف لخفض معدل الوفيات الناجمة عن أمراض السرطان بنسبة 30% بحلول 2030.

وأكد الوزير، في رد كتابي على سؤال برلماني وجّهه له عضو المجلس، عبيد خلفان السلامي، حول "خفض معدلات الإصابة بمرض السرطان في الدولة" خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي التي عقدت صباح اليوم، ، أن نسبة حالات السرطان الجديدة المكتشفة بين المواطنين من إجمالي حالات السرطان في الدولة، في تحسن ملحوظ (مستقرة) خلال السنوات الماضية، حيث تحسّنت النسبة من 28% إلى 25.8% وفق السجل الوطني للسرطان.