«دمي لوطني» تستقبل المتبرعين في القرية العالمية بعد إفطار كل خميس طوال شهر رمضان

أعلنت حملة «دمي لوطني» أنها أدخلت تعديلاً على مواعيد عملها في القرية العالمية خلال شهر رمضان المبارك، لتبدأ في استقبال المتبرعين كل خميس، بدءاً من الساعة الثامنة مساءً وحتى 12:30 بعد منتصف الليل، طيلة الشهر الكريم.

وأكدت الحملة أن حافلة التبرع بالدم ستكون في استقبال المتبرعين خلال الشهر الكريم كل خميس طوال شهر رمضان، تماشياً مع طبيعة الشهر الكريم، ويستقبل كادر طبي متخصص المتبرعين.

وتنفذ الحملة بشراكة استراتيجية، وتعاون مثمر، بين «الإمارات اليوم» وخدمة «الأمين»، وهيئة الصحة في دبي.

وأفاد مدير إدارة المختبرات وعلم الوراثة في هيئة الصحة بدبي، الدكتور حسين السمت، بأن الحملة مستمرة في تنفيذ حملات خارجية، تستهدف مؤسسات حكومية وخاصة، إضافة إلى توزيع حافلات التبرع المتنقلة في مناطق مختلفة، بهدف جمع أكبر عدد ممكن من وحدات الدم، وتوفير مخزون كافٍ من الدم بمختلف فصائله.

وانطلقت حملة «دمي لوطني» في دورتها الأولى عام 2012، برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي.

وكان سموه أول المتبرعين بالدم لحظة إطلاق الحملة، ما أسهم في نجاحها، وتشجيع أفراد المجتمع على المشاركة فيها، خصوصاً بعد تأكيد سموه أهمية المبادرة، بقوله إن «التبرع بالدم هو أفضل هدية يمكن أن يقدمها المواطن والمقيم، تعبيراً عن حب الوطن، خصوصاً أن هناك مرضى ومصابين بحاجة إلى كل قطرة دم».