مواطنة تنجب 5 توائم بعد جراحة معقدة

نجح فريق طبي بمستشفى لطيفة للنساء والأطفال في دبي في إجراء عملية جراحة قيصرية معقدة لأم مواطنة، أنجبت خلالها خمسة توائم (ولدين وثلاث بنات)، بفارق زمني دقائق عن كل ولادة.

وأفاد المستشفى بأن العملية الجراحية النادرة بدأت باستقبال فريق متخصص حالة طارئة لأم مواطنة، دخلت المستشفى في حالة ولادة مبكرة ووضع شديد الخطورة، وتمكن الفريق من إنقاذ الأم والتوائم الخمسة.

وأبلغ المدير الطبي لمستشفى لطيفة، الدكتور فادي ميرزا، «الإمارات اليوم»، بأن الأم والتوائم الخمسة يتمتعون بصحة جيدة، ويخضعون لبرنامج رعاية فائقة في المستشفى، وقال: «نفخر في مستشفى لطيفة بالتعامل مع أصعب حالات الولادة خطورةً وتعقيداً، وحالة الولادة هذه تعتبر من الحالات النادرة، إذ تعد واحدة من بين 55 مليون حالة في العالم، وتتطلب فريقاً طبياً متكاملاً ومتخصصاً للتعامل معها». من جهته قال استشاري طب الأطفال الخدج وحديثي الولادة رئيس وحدة العناية المركزة للأطفال الخدج وحديثي الولادة في المستشفى، الدكتور محمود الحليق، إن الأم تعرضت لولادة مبكرة في الأسبوع الـ29، وأنجبت خمسة توائم بمتوسط وزن 1195 غراماً لكل طفل، ويبلغ عمر الأطفال الخمسة الآن نحو شهر ويتمتعون بصحة جيدة، ويتنفسون بشكل طبيعي، ويتغذّون جيداً تحت إشراف الطاقم الطبي في المستشفى.

وذكرت استشارية أمراض النساء والولادة في مستشفى لطيفة، الدكتورة عبير نعمان، أن الحالة تم تصنيفها على أنها حمل شديد الخطورة في الأسبوع الـ29، وكانت الأم وزوجها قلقين ولديهما مخاوف كثيرة، لكن الأم تلقت رعاية آمنة وفعالة من قبل فريق متكامل من المختصين في المستشفى، وتم التعامل معها بعناية فائقة في جميع مراحل الحمل حتى الولادة. بدورها أكدت المدير التنفيذي لمستشفى لطيفة، الدكتورة منى تهلك، أن عمل المستشفى ضمن منظومة صحية متكاملة، إلى جانب الرعاية الاستثنائية التي يقدمها لجميع المرضى من جميع الحالات، يدعم رسالتنا لخدمة الإنسان ووضع صحة «المريض أولاً»، ويبرز الإمكانات الكبيرة للمستشفى كإحدى المنشآت المتخصصة بالولادة على مستوى الدولة.