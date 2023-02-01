شهادات الميلاد والوفاة في المستشفيات الخاصة بدبي العام الجاري

أفادت هيئة الصحة بأنها قررت التوسع في تقديم خدمة إصدار شهادة المواليد والوفيات بمستشفيات القطاع الخاص في دبي، لتشمل كل المستشفيات بحلول نهاية العام الجاري 2023.

وأوضحت الهيئة، خلال مشاركتها بفعاليات معرض الصحة العربي، أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهودها المستمرة لتطوير نظام إصدار شهادات المواليد والوفيات وفق أحدث التقنيات التي تسهل على المتعاملين الحصول على الخدمة في الوقت المناسب.

وأوضح مستشار المدير العام ومدير إدارة حماية الصحة العامة بالإنابة بالهيئة، الدكتور رمضان البلوشي، أن الاهتمام البالغ الذي توليه الهيئة للتوسع في نطاق الخدمة منح مستشفيات القطاع الخاص دورها في تقديم الخدمة وفق المعايير المعتمدة، لتمكين المتعاملين من الوصول إليها بكل سهولة ويسر، والاستفادة من أنظمة الربط الرقمية المتوافرة في القطاع الصحي الحكومي والخاص. وأكد البلوشي أهمية هذا المشروع الذي يهدف إلى تعزيز المؤشرات التنافسية لإمارة دبي في ما يتعلق بأتمتة الخدمات.