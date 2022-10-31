شراكة بين الإمارات ومصر بالقطاع الدوائي لتوفير أدوية بأسعار تنافسية

وقّعت شركة «يونيمد»، الشركة الإماراتية المتخصصة بمجال المعدات الطبية والمنتجات الصيدلانية، اتفاقية شراكة مع شركة وادي النيل للأدوية (بنتا فارما)، التابعة للشركة المصرية للاستثمار والمشروعات (ECIP).

ويأتي توقيع الاتفاقية بين الجانبين، في إطار الاحتفاء بمرور 50 عاماً على تأسيس العلاقات الإماراتية المصرية، تحت شعار «مصر والإمارات قلب واحد»، تعبيراً عن العلاقات التاريخية والأخوية بين القيادتين والشعبين الشقيقين، التي أرسى دعائمها الوالد المؤسّس المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه.

وتهدف الاتفاقية إلى توفير الأدوية بأسعار تنافسية، وفق أفضل الممارسات العالمية، ومنع الاحتكار بسوق الدواء في المنطقة العربية، وتوزيع منتجات دوائية عالية الجودة لتحسين صحة الإنسان ورفاهيته.

وتم توقيع الاتفاقية بحضور وزير الصحة ووقاية المجتمع، عبدالرحمن العويس، والرئيس التنفيذي لمجموعة «عبيد ومحمد الملا»، المالكة لشركة «يونيمد»، شريف بشارة، ورئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة وادي النيل للأدوية (بنتا فارما)، اللواء محمد دبور.

وأكد بشارة، أن هذا التعاون يعتبر خطوة نحو تحقيق تعاون عربي فيما يخص السوق العربية المشتركة، لاسيما في المجال الصحي.

وقال: «نبحث في الوقت الحالي عن مزيد من الشراكات الاستراتيجية بين القطاع الصحي الخاص في الدولتين، لتصنيع المواد الخام للدواء، وذلك بدعم من القطاع الحكومي».

وذكر بشارة، أنه بموجب الاتفاقية تتولى شركة «يونميد» الإماراتية، توزيع المستحضرات الطبية لشركة «بنتا» المصرية في السوق الدوائية الإماراتية، لعلاج أمراض السكري والكولسترول ومضادات القيء والجهاز الهضمي وقرح المعدة والمكملات الغذائية وصولاً إلى أدوية أمراض الجهاز العصبي ومضادات التجلط.

من جهته، قال دبور، إن القطاع الدوائي والاستثمارات الدوائية، يجسد التعاون في المجال الصحي بين البلدين الشقيقين، حيث يوجد الكثير من الشركات المصرية العاملة في السوق الطبي الإماراتي بمجموعات متنوعة من الأدوية والأجهزة الطبية، وفي المقابل توزع الشركات الدوائية المصرية الكثير من منتجاتها الدوائية في الإمارات.

وأكد أن هذه الشراكة تفتح مزيداً من آفاق التعاون والاستثمار الدوائي بين مصر والإمارات، وتعزز دور الشركات الدوائية المصرية في السوق الإماراتية، إحدى أهم الأسواق الدوائية بالمنطقة، والتي تتميز بالنمو السريع، والتسهيلات منقطعة النظير، والخدمات اللوجستية والجودة التصنيعية العالية.