إطلاق أول عيادة طبية متنقلة لتقديم الرعاية الصحية لذوي الدخل المحدود بالإمارات الشمالية

أطلق مستشفى رأس الخيمة أول عيادة طبية متنقلة من نوعها في الإمارات الشمالية، بهدف تعزيز التوعية المجتمعية وضمان توفير الرعاية الصحية عالية الجودة، وتركز العيادة على تلبية متطلبات الرعاية الصحية المتنوعة، وتتميز بتجهيزات ومرافق متطورة عالمية المستوى ويقدم خدماته بإشراف فريق طبي متخصص.

وقال المدير التنفيذي لمستشفى رأس الخيمة، الدكتور رضا صدّيقي، إنه توجد في الإمارات الشمالية مناطق تفتقر إلى الرعاية الصحية عالية الجودة خاصة في المناطق التي تشهد كثافة سكانية ومن ذوي الدخل المحدود ما يزيد من صعوبة حصول سكانها على خدمات الرعاية الصحية الجيدة، حيث يمضون عادة نصف يوم في رحلتهم إلى المرافق الطبية حتى عند الحاجة لعلاج الحالات الصحية البسيطة.

وأوضح أن مستشفى رأس الخيمة أطلق العيادة المتنقلة والمخصصة لتلبية الاحتياجات الأساسية لتلك الفئات، بالإضافة إلى تقديم الدعم والإرشاد لتلبية احتياجات الرعاية الصحية الأكثر تعقيدا، إذ تحتوي العيادة المتنقلة على قسم استقبال وقسم انتظار وغرفة استشارات وغرفة للعلاجات والإجراءات الطبية، لتوفر الرعاية الصحية الأولية وتسهل الوصول إليها، كما تقدم خدمات الإسعافات الأولية والاستشارات الطبية العامة والتطعيم وفحوصات الأمراض المزمنة التشخيصية والوقائية وجمع عينات كوفيد-19.

وأضاف أنه تم تزويد العيادة المتنقلة بالتجهيزات الضرورية لتقديم الخدمات الطبية البسيطة، مثل تضميد الجروح والحقن والأدوية الوريدية، فضلاً عن جمع العينات ووصف الأدوية، وتابع أنه يتم قبول جميع أنواع التأمين الأساسية في العيادة كما يتم تطبيق أعلى مستويات إجراءات مكافحة العدوى وبروتوكولات الوقاية من كوفيد-19 لضمان أقصى درجات السلامة للمرضى.