«الصحة» تعزز جهوزية المخزون الطبي الاستراتيجي

نظمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع ورشة لتدريب ضباط الطوارئ المعنيين بمتابعة المخزون الدوائي الاستراتيجي في القطاعين الحكومي والخاص في الدولة، بالتعاون مع شركائها من الجهات الصحية المحلية، ومن شركات ومصانع الأدوية المحلية والعالمية، ضمن استراتيجيتها لتعزيز جهوزية المخزون الطبي في حالات الطوارئ. وشارك في الورشة، التي عُقدت في ديوان الوزارة بدبي، على مدى خمسة أيام، 23 ضابط طوارئ من العاملين في المنشآت الصيدلانية الحكومية والخاصة، بعد اعتمادهم من مركز عمليات الطوارئ والأزمات والكوارث في الوزارة.

وأكد وكيل الوزارة، الدكتور محمد سليم العلماء، أن المخزون الدوائي الاستراتيجي في الدولة يحظى بقدر عال من الاهتمام والأولوية في استراتيجية الوزارة ورؤيتها الرامية إلى دعم قدرات الاستجابة الفعالة للدولة، وجاهزيتها العالية في التعامل مع التحديات الصحية.