8 نصائح غذائية تعزز مناعة طفلك ضد كوفيد-19

حددت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، 8 نصائح غذائية تعزز مناعة الأطفال ضد كوفيد-19، مطالبة الآباء والأمهات بضرورة الاهتمام بالنظام الغذائي لأطفالهم، لتعزيز مناعتهم ضد الأمراض بشكل عام.

وأوضحت الوزارة في تغريدة نشرتها اليوم عبر حسابها الرسمي على " تويتر" أن النصائح الثمانية تشمل" تناول الأطفال للأسماك والمأكولات البحرية مرتين على الأقل في الأسبوع، إضافة إلى التأكد من تناول الأطفال للمزيد من الخضروات والفواكه المشكلة بشكل يومي".

وتضمنت نصائح الوزارة ضرورة مراعاة تناول الأطفال لثلاثة وجبات رئيسية متوازنة وقليل من الوجبات الخفيفة، والحرص على شرب المياه والسوائل غير المحلاة للحفاظ على رطوبة الجسم.

وشددت على ضرورة الحد من استهلاك الملح والسكر، وتناول عسل النحل الطبيعي بكميات قليلة، واختيار اللحوم الصحية الخالية من الدهون وتجنب اللحوم المصنعة، إضافة إلى تناول الأطعمة المعززة للمناعة مثل التوت الأزرق والخضروات الداكنة والمكسرات والزبادي والألبان قليلة الدسم .