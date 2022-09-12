فريق طبي من "صحة" ينقذ أم وطفليها التوأم

تمكن فريق طبي من مستشفى مدينة زايد التابع لمستشفيات الظفرة وهي إحدى منشآت شركة "صحة" بالتعاون مع مستشفى دلما من إنقاذ أم وطفليها الرضيعين، بعد أن وصلت حالة الأم إلى مرحلة حرجة في مستشفى دلما قبل الموعد المتوقع للولادة.

حيث تلقى مستشفى مدينة زايد إخطاراً من مستشفى دلما بوجود حالة حرجة لامرأة عربية حاملاً بتوأم تتطلب إجراء عملية قيصرية لولادة مبكرة ورعاية خاصة للطفلين غير مكتملي النمو (خدج)، وعلى الفور قام طاقم طبي من مستشفى مدينة زايد بالسفر جواً إلى جزيرة دلما بالتعاون مع إدارة الطيران بشرطة أبوظبي، حيث أجرى الطاقم الطبي العملية بنجاح وبتوفيق الله تم إنقاذ الأم والطفلين وتبع ذلك إعداد الأجهزة الطبية الدقيقة التي ساهمت في نقل الطفلين جواً إلى مستشفى مدينة زايد لاستكمال الرعاية الطبية للأطفال غير مكتملي النمو.

أوضحت إدارة مستشفيات الظفرة بأن نظام الاستدعاء والتأهب المتبع في مستشفيات الظفرة والتعاون مع إدارة الطيران بشرطة أبوظبي، ساهم فور وصول المعلومات في الاستجابة لهذه الحالة في وقت قياسي.

وكما أكدت إدارة مستشفيات الظفرة بأن نجاح هذه الحالة يضاف إلى سلسلة نجاحات مستشفيات الظفرة بفضل خبرة وكفاءات الأطقم الطبية في منطقة الظفرة.