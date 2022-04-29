"الصحة" تحذر من مشكلات في وسيلة طبية قد تهدد حياة المريض

المصدر: وجيه السباعي- دبي:

حذرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع من وسيلة طبية تستخدم في التنفس الاصطناعي، بسبب خلل قد يهدد حياة المريض، وأوصت بضرورة تدريب جميع الموظفين على أجهزة بديلة للتعامل مع المشكلة إذا حدثت.

وأوضحت الوزارة في تعميم وجهته أخيراً لجميع المنشآت الصحية والصيدلانية، جميع ممارسي الرعاية الصحية، أنه بناء على تعميم صادر عن الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية، فإنه يجب الحذر من مشكلات محتملة للوسيلة الطبية " V60/V60 Plus/V680 Ventilator"، التي تستخدم في عملية التنفس الصناعي، حيث قد تؤثر مشكلة محتملة على الدائرة الكهربائية الرئيسة التي تشغل الجهاز والإنذار الخاص به.

وحسب التعميم " في بعض الحالات، قد تنتج عن هذه المشكلة أحد السيناريوهات التالية " توقف جهاز التنفس الصناعي عن العمل، مما يؤدي إلى تفعيل كل من الإنذارات المرئية والمسموعة، توقف جهاز التنفس الصناعي عن العمل دون تفعيل أي من الإنذارات المرئية والمسموعة، كما يمكن أن تؤدي هذه المشاكل إلى إصابة خطيرة تهدد حياة المريض أو تؤدي إلى الوفاة".

وأوصت الوزارة بضرورة توصيل الجهاز إلى نظام الإنذار عن بعد، والاستجابة للإنذارات، وتوفير قياس التأكسج النبضي، والوصول إلى جهاز تهوية بديل، وتدريب جميع الموظفين المعنيين على أجهزة تهوية بديلة

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news