"دراسة إماراتية" تثبت علاقة بين كورونا وتساقط الشعر والجلطات تحت الجلد

المصدر: وجيه السباعي-دبي

أفاد أستاذ واستشاري الأمراض الجلدية في جامعة الإمارات، الدكتور إبراهيم كلداري رئيس مؤتمر «دبي ديرما» الدكتور إبراهيم كلداري أن دراسة محلية أثبتت وجود علاقة بين كورونا وعدة أمراض جلدية أبرزها" الحساسية، الأرتيكاريا، تساقط الشعر، الكدمات والتجلطات تحت الجلد".

وأوضح كلداري في تصريحات صحافية على هامش مؤتمر ومعرض دبي العالمي لأمراض الجلد والليزر (دبي ديرما 2022)، أن الدراسة الإماراتية أجراها 6 أطباء مواطنين، وتم نشرها في مجلات علمية محكمة، حيث تعرضت للعلاقة بين الإصابة بكورونا ومضاعفات المرض على الجلد، وطرق العلاج المثلى لها.

ولفت إلى أن الإكزيما والأمراض الفطرية والكلف أكثر الأمراض انتشاراً بالدولة، مشيراً إلى أن أسباب الأمراض الجلدية تتعدد ما بين عوامل وراثية، وبيئية وخارجية ومجتمعية، حيث يعد مجتمع دولة الإمارات حاضنة لأكثر من 120 جنسية من مختلف أنحاء العالم، كل جنسية لها أمراضها الخاصة القادمة بها من بيئتها الأصلية .

وذكر أن مؤتمر دبي ديرما سجل حضوراً نوعياً في دورته الحالية، التي تأتي تماشياً مع تعافي العالم من كورونا، مشيراً إلى أنه يشهد يومياً بين 15 إلى 20 ألف زائر.

ويعد مؤتمر "دبي ديرما" أكبر حدث متخصص في الأمراض الجلدية والعناية بالبشرة والليزر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وشبه القارة الهندية، تحت شعار «نرسم مستقبل علم الجلدية والتجميل»، بمشاركة أكثر من 349 طبيباً مختصاً من جميع أنحاء العالم.

وتشمل أجندة المؤتمر هذا العام 326 محاضرة علمية، و79 ورشة عمل، وأكثر من 90 ملصقاً علمياً، تتمحور حول مختلف التطورات والموضوعات المتعلقة بالجراحات التجميلية والليزر، وطب الجلد التجميلي، ومكافحة الشيخوخة، وغيرها. ويشارك في الحدث أكثر من 349 خبيراً ومتحدثاً، يستعرضون خبراتهم ومستجدات التقنيات في مختلف التخصصات ذات الصلة.

وتطرق المؤتمر إلى شتى الموضوعات المتعلقة بعلم الجلدية، مثل الآثار الجانبية الجلدية المثبطة للمناعة وشيخوخة الجلد، وآخر مستجدات العلاج الضوئي الديناميكي في الطب وعلم التجميل، ومستجدات طرق علاج حب الشباب.

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