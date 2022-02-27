افتتاح الدورة الـ 21 من «دبي ديرما» 2022 بمشاركة 349 طبيباً مختصّاً

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

افتتح سمو الشيخ حشر بن مكتوم آل مكتوم، مدير عام دائرة الإعلام في دبي، أمس، فعاليات الدورة الـ21 من مؤتمر ومعرض دبي العالمي لأمراض الجلد والليزر (دبي ديرما 2022)، أكبر حدث متخصص في الأمراض الجلدية والعناية بالبشرة والليزر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وشبه القارة الهندية، تحت شعار «نرسم مستقبل علم الجلدية والتجميل»، بمشاركة أكثر من 349 طبيباً مختصاً من جميع أنحاء العالم.

وقال الرئيس التنفيذي لمؤتمر ومعرض «دبي ديرما» رئيس «اندكس القابضة»، الدكتور عبدالسلام المدني: «وفرت دبي ودولة الإمارات البنية التحتية، وكل الإمكانات التي مكّنتها من الارتقاء بالقطاع الطبي بشكل كبير ومميز، ووفق أعلى المعايير الدولية، ما جعلها اليوم محط أنظار أشهر الأطباء من مختلف دول العالم، وهو ما يتضح من حضور هذا العدد الكبير من الأطباء من مختلف أنحاء العالم بصدد البحث العلمي وتبادل الخبرات، من خلال هذا المنتدى العلمي العالمي، الذي يعزز من التعليم الطبي المستمر، والتعرف إلى أحدث ما توصل إليه العلم الحديث في مجال طب وجراحة التجميل والعلاج بالليزر من خلال المحاضرات والندوات المبتكرة».

وحضر الافتتاح الرسمي للمؤتمر نخبة من الشخصيات البارزة في مجال علم الجلدية والتجميل، حيث عكس الحضور الكبير من الخبراء والأطباء وكبرى الشركات المنتجة للتجهيزات والمستلزمات الطبية في علم الجلدية حجم الثقة، وقدرة دولة الإمارات بشكل عام، ودبي على وجه الخصوص، على استضافة كل المؤتمرات بمقاييس حماية وأمان عالمية.

وأشار أستاذ الأمراض الجلدية رئيس مؤتمر «دبي ديرما»، الدكتور حسن كلداري، إلى أن الحدث العالمي يشهد إقبالاً كبيراً في كل نسخة، سواء كان حضورياً أو افتراضياً، ما يعكس مكانة دبي العالمية في مجال صناعة المؤتمرات المتخصصة.

من جانبه، قال رئيس الأكاديمية العربية للأمراض الجلدية والتجميل، رئيس رابطة أطباء الجلد الكويتية، الدكتور عبدالوهاب الفوزان، إن «اهتمام الحكومات بالعلوم الجلدية، وتشجيعهم للأطباء والعلم والعلماء في مجال العلوم الصحية والطبية، وإسهامهم في الارتقاء والتقدم السريع للخدمات الصحية هو ركيزة مهمة وأساسية لتقدم الشعوب، نجح (دبي ديرما)، وفي جميع دوراته السابقة، في تسليط الضوء على كل ما هو جديد في عالم العلاج بالليزر، وجراحة الجلد، وعلاج الصدفية وحب الشباب والأمراض الفقاعية، وغيرها».

وقال أمين عام رابطة أطباء الجلد العرب: «(دبي ديرما) ليس فقط مؤتمراً علمياً، بل يمثل تجمعاً طبياً عالمياً، يجمع أطباء الجلد وجراحي التجميل في جميع أنحاء العالم معاً في دبي، ونحن هنا اليوم في المكان المثالي لقيادة تبادل المعرفة بين أطباء الجلدية محلياً وعالمياً، حول التطورات العلمية الجديدة والمستقبلية في طب الأمراض الجلدية».

ومن المتوقع أن تستقطب هذه الدورة، وخلال ثلاثة أيام، أكثر من 20 ألف مشارك وزائر، سيجتمعون في دبي من داخل الدولة، ومن شتى أنحاء العالم، لبحث كل ما هو جديد في هذا المجال، وسيتطرق الحدث العلمي إلى التطورات الحاصلة في قطاع طب الأمراض الجلدية والعناية بصحة الجلد، فضلاً عن مناقشة أهم الموضوعات ذات الصلة بالقطاع، بما في ذلك التحديات التي يواجهها وسبل التغلب عليها.

وتشمل أجندة المؤتمر هذا العام 326 محاضرة علمية، و79 ورشة عمل، وأكثر من 90 ملصقاً علمياً، تتمحور حول مختلف التطورات والموضوعات المتعلقة بالجراحات التجميلية والليزر، وطب الجلد التجميلي، ومكافحة الشيخوخة، وغيرها. ويشارك في الحدث أكثر من 349 خبيراً ومتحدثاً، يستعرضون خبراتهم ومستجدات التقنيات في مختلف التخصصات ذات الصلة.

وتطرق اليوم الأول من المؤتمر إلى شتى الموضوعات المتعلقة بعلم الجلدية، مثل الآثار الجانبية الجلدية المثبطة للمناعة وشيخوخة الجلد، وآخر مستجدات العلاج الضوئي الديناميكي في الطب وعلم التجميل، ومستجدات طرق علاج حب الشباب.

• «دبي ديرما» أكبر حدث متخصص في الأمراض الجلدية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وشبه القارة الهندية.

• 326 محاضرة علمية و79 ورشة عمل وأكثر من 90 ملصقاً علمياً تتمحور حول مختلف التطورات والموضوعات المتعلقة بالجراحات التجميلية.

دعم

يحظى مؤتمر ومعرض دبي العالمي لأمراض الجلد والليزر، الذي تنظّمه سنوياً شركة «اندكس» للمؤتمرات والمعارض، العضو في «اندكس القابضة»، بدعم من رابطة أطباء الجلد العرب والأكاديمية العربية للأمراض الجلدية والتجميل والرابطة الخليجية لأطباء الجلد، والأكاديمية الأميركية لأطباء الجلد، وهيئة الصحة بدبي، وحكومة دبي، وجمعية الأمراض الجلدية التجميلية في الهند، والجمعية الهندية لأطباء الأمراض الجلدية والتناسلية، والجمعية الدولية للأمراض الجلدية، والجمعية الإيطالية للأمراض الجلدية، والجمعية الباكستانية لأطباء الأمراض الجلدية، وكلية سريلانكا لأطباء الأمراض الجلدية.

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