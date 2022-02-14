أطباء «توام» ينقذون طفلاً كان يعاني من عدة أورام سرطانية

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أنقذ أطباء مستشفى توام، التابع لشركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، حياة طفل يبلغ من العمر ثماني سنوات، بعد أن أزالوا عدة أورام من كليته ورئتيه وبطنه.

وراجع الطفل الفلبيني قسم الطوارئ في مستشفى توام، بعد أن واجه صعوبة في التنفس، حيث أجريت له الفحوص الطبية اللازمة، والتي كشفت عن وجود ورم في كليته اليسرى، انتشر إلى رئتيه.

ونظراً للطبيعة الحرجة لحالته، خضع الطفل لخطة علاج كيماوي فورية لمحاولة القضاء على الأورام، وبعد ستة أسابيع تحسنت حالته بشكل ملحوظ، وتم نقله إلى جناح أورام الأطفال بالمستشفى لتلقي المزيد من الرعاية الطبية، وإجراء المزيد من الفحوص.

وفي ضوء نتائج الفحوص اكتشف الأطباء أن عدداً من الأورام لا تزال نشطة؛ فقرروا إجراء عملية جراحية استغرقت 6 ساعات، تكللت بالنجاح، وتمكن الأطباء على اثرها من إزالة جميع الأورام في الكلى وجميع الأورام المحيطة بالأوعية، وداخل الوريد الرئيسي في البطن.

وأكد الدكتور نجم أحمد محمد أحمد أوان، أخصائي أمراض الدم والأورام في مستشفى توام، أن شركة «صحة» تولي الأطفال أهمية كبيرة، وتحرص على تقديم رعاية صحية عالية المستوى لهم، والمحافظة على صحة الطفل الجسدية والنفسية، مشيراً إلى أن إنشاء مركز وحدة الأورام للأطفال في مستشفى توام، يأتي في إطار العناية المتميزة التي توفرها «صحة» للأطفال، إذ يُعد المركز أحد أفضل مراكز علاج السرطان المتخصصة في علاج أورام الأطفال في الإمارات

و قال الدكتور هلال متى، استشاري ورئيس جراحة الأطفال، في مستشفى توام، إنه تم إزالة الأورام من بطن الطفل بما في ذلك الجزء الذي يحيط بالأوعية، وكان داخل الوريد السفلي (الوريد الرئيسي للبطن)، والحمد لله تكللت العملية بالنجاح بفضل التشخيص المتقدم، على أيدي فريق متخصص من الجراحين الذين يتعاملون مع حالات معقدة، وفق خطط علاجية متميزة لكل حالة.

وأضاف أن حالة الطفل تتحسن باستمرار، ويخضع للمراجعة الدورية مع فريق الأورام في مستشفى توام للإطمئان على حالته.

أما والدة الطفل فقالت إن الله تعالى سخر الأطباء في مستشفى توام لينقذوا حياة ابنها، إذ كانت العملية ناجحة بفضل الله، ومن ثم بفضل فريق مستشفى توام، معربة عن امتنانها لهم على ما بذلوه من جهود لإنقاذ حياة ابنها.

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