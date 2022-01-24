"الصحة" تطلق نظام إنذار مبكر لرصد الأمراض والأوبئة

المصدر: وجيه السباعي-دبي:

أطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع النظام الالكتروني للصحة العامة " SPHERE" كنظام إنذار مبكر للأمراض والأوبئة التي تشكل خطراً على المجتمع، من خلال منصة إلكترونية يمكن استخدامها أو ربطها على مستوى الدولة، ويعد أحد أهم المشروعات المتكاملة المرتكزة على أحدث التقنيات، وذلك ضمن مشاركتها في معرض ومؤتمر الصحة العربي الذي تمتد فعالياته من 24 إلى 27 يناير الجاري في دبي.

وتهدف الوزارة إلى توفير نظام متكامل للترصد المبكر ومتابعة وإدارة الأحداث ذات التأثير على الصحة العامة، وتعزيز الربط مع القطاعين الصحي الحكومي والخاص والجهات المعنية، لتوفير قاعدة بيانات وطنية موحدة. تسهم في الوقاية من الأمراض وتعزيز الصحة، من خلال مشاركة المعلومات وتبادلها محليا واقليميا وعالميا، بما يعزز تقدم الدولة في المؤشرات التنافسية الصحية.

وتبرز أهمية النظام الإلكتروني "SPHERE من خلال دوره في ترصد الأمراض لتحقيق الاستجابة السريعة المطلوبة لمكافحة الأمراض السارية، حيث يساهم في مراقبة البيانات والمعلومات لتقييم وتوصيف عبء وتوزيع المخاطر الصحية، وتحديد أولويات إجراءات الصحة العامة، ورصد تأثير تدابير المكافحة. كما يدعم إجراء البحوث التي تعين في تحديد الأسس والمعايير لتطوير سياسات واستراتيجيات الصحة العامة.

وأكد الوكيل المساعد لقطاع الصحة العامة الدكتور حسين الرند أن هذا المشروع يحظى بأهمية بالغة ضمن الاستراتيجية الصحية الوقائية والاستباقية التي تتبناها الوزارة، بالتعاون مع الجهات الصحية بالدولة، مشيراً إلى حرص الوزارة على استقطاب وتطوير أحدث الأنظمة الإلكترونية والذكية، وهي من الدروس المستفادة التي أجمعت عليها دول العالم، حيث أنه لا يمكن مواجهة تحد عالمي مثل جائحة كوفيد-19 الحالي إلا من خلال توظيف التقنيات، وتعد البيانات أساسا هاما لمكافحة الأوبئة في المستقبل.."

ولفت د الرند إلى أن دولة الإمارات تمتلك نظاماً قوياً للتقصّي الوبائي وإجراءات الاستجابة والمكافحة الفورية، وقدرات مخبرية عالية، ما يسهم في الحفاظ على الأمن الصحي في الدولة، حيث استطاعت الدولة تحقيق استجابة عملية وفعالة في التعامل مع كوفيد-19 بفضل الدعم والتوجيهات التي وفرتها حكومة الإمارات، وفق معايير عالية المستوى أشادت بها منظمة الصحة العالمية.

وأوضحت مدير إدارة الصحة العامة والوقاية في وزارة الصحة ووقاية المجتمع الدكتورة ندى المرزوقي أن هذا البرنامج يعد أحد أهم المشاريع المتكاملة المرتكزة على أحدث التقنيات، لتطوير منظومة الترصد الوبائي والإنذار المبكر عن الأمراض السارية، من خلال الربط الالكتروني المباشر مع الجهات المعنية وتعزيز المشاركة اللحظية للمعلومات. بالإضافة لميزة التحليل البياني الوبائي وتحديد أنماط الأمراض ومواسمها، وحساب المؤشرات المتعلقة واستخدامها لاتخاذ القرارات المبنية على البراهين والأدلة، وانشاء خرائط الأمراض الوبائية، لمكافحة التهديدات المحتملة في المستقبل.

ولفتت الدكتورة ندى المرزوقي إلى أن الفئة المستهدفة لاستخدام النظام الالكتروني للصحة العامة SPHERE تشمل جميع الكوادر الصحية المعنية في المؤسسات الصحية الحكومية والخاصة. ويمكن إنشاء حساب جديد لأي منشأة صحية من خلال تقديم طلب لمركز الصحة العامة في الإمارة المعنية أو أرسال الطلب على البريد الإلكتروني المخصص للبرنامج، وتتضمن الخصائص المتاحة في النظام، الإبلاغ عن الأمراض السارية، والمتلازمات المرضية، وحالات التسمم الكيميائي، والإبلاغ عن الإصابات وسجلات التطعيمات.

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