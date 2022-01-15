"الصحة" تحذر من مضاعفات صحية لجهاز ينظم ضربات القلب

المصدر: وجيه السباعي-دبي:

حذرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع من مضاعفات صحة قد تنتج عند استخدام جهاز تنظيم ضربات القلب " Micra leadless pacemaker"، لاحتمالية التعرض لمشكلات صحية في حال حدوث ثقف في القلب أثناء زرع الجهاز.

وأوضحت الوزارة في تعميم وجهته إلى جميع المنشآت الصحية، وممارسي الرعاية الصحية في القطاع الصحي، بناء على تحذير أصدرته إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، التي أكدت أن انثقاب القلب هو أحد المضاعفات النادرة لأي عملية زرع لجهاز تنظيم ضربات القلب، كما يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات كبيرة أو حتى الموت.

وأوصت الوزارة الأطباء بضرورة مناقشة المريض، وشرح فوائد ومخاطر استخدام المنتج، مقارنة بالأنظمة الوريدية أو العلاجات البديلة.

ولفتت إلى أن خطر حدوث المضاعفات في حال انثقاب القلب يتزايد بنسبة أعلى عند المرضى الذين يتلقون هذا النظام مقارنة بأجهزة تنظيم ضربات القلب التقليدية عبر الوريد.

وطالبت الأطباء بالاستعداد التام للتعامل بشكل طارئ مع المرضى عند حدوث انثقاب في القلب أثناء زرع الوسيلة الطبية ، كما يجب اتباع تعليمات الاستخدام والتدريب على المنتج بعناية جيدة

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news