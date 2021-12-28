«صحية الوطني» تعتمد تقريراً بشأن تعزيز الصحة النفسية

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

اعتمدت لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعين عقدتهما عن بعد على مدار يومين، برئاسة النائب الثاني لرئيس المجلس رئيسة اللجنة، ناعمة عبدالله الشرهان، تقريرها حول موضوع سياسة وزارة الصحة ووقاية المجتمع في شأن تعزيز الصحة النفسية في الدولة.

حضر الاجتماع كل من مقرر اللجنة، ناصر محمد اليماحي، وأحمد حمد بوشهاب، وسمية عبدالله السويدي، وشذى سعيد النقبي، وعذراء حسن بن ركاض، ومحمد أحمد اليماحي.

واستكملت اللجنة في اجتماعيها مناقشة التقرير واعتمدته، وتضمن التقرير ملاحظات الاجتماعات السابقة مع ممثلي الجهات المعنية والمختصة، والزيارات الميدانية التي قامت بها اللجنة لعدد من مستشفيات الدولة، للاطلاع على الخدمات المقدمة في أقسام الصحة النفسية.

كما تضمن التقرير توصيات تتعلق بسياسة الوزارة وخططها الاستراتيجية في تطوير السياسات والتشريعات في الصحة النفسية، ودور الوزارة في تعزيز وتوسيع نطاق خدمات الصحة النفسية الشاملة والمتكاملة، وتعزيز الوقاية من الاضطرابات النفسية لأفراد المجتمع، ودور الوزارة في التعاون مع الجهات المعنية لتنفيذ سياسة تعزيز الصحة النفسية والخدمات المقدمة.

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