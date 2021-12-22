«جي 42 للرعاية الصحية» و«أسترازينيكا» تتعاونان في الأبحاث والتشخيص

المصدر: الإمارات اليوم ■ أبوظبي

أعلنت «جي 42 للرعاية الصحية»، الشركة المتخصصة في مجال التقنيات الصحية، ومقرها أبوظبي، والتابعة لشركة (جي 42) للذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية في أبوظبي، وشركة الأدوية الحيوية العالمية «أسترازينيكا»، تعاونهما من أجل تعزيز أطر البحث والتشخيص السريريين في الإمارات.

ويأتي ذلك عقب الإعلان مؤخراً عن توقيع اتفاقية تعاون، جمعت بين دائرة الصحة بأبوظبي و«أسترازينيكا»، لتعزيز جهود البحث والتطوير في العلوم الصحية، ودفع الابتكار في الخدمات الصحية، في إطار استراتيجية الدائرة لضمان حصول المرضى على رعاية صحية عالية الجودة محلياً وإقليمياً.

وشهد حفل توقيع إعلان التعاون كل من رئيس الدائرة عبدالله بن محمد آل حامد، ووزيرة التجارة الخارجية وشؤون دول الشمال في السويد آنا هالبيرغ.

وتعمل «جي 42 للرعاية الصحية» و«أسترازينيكا» بموجب هذا التعاون لاستكشاف الأدلة الواقعية، وإجراء التجارب السريرية عبر منظمة البحوث التعاقدية الأولى من نوعها في الدولة «IROS».

وقال آل حامد: «تسهم مثل هذه الشراكات المهمة في تعزيز مكانة أبوظبي كحاضنة للابتكار في علوم الحياة ووجهة رائدة للرعاية الصحية على مستوى العالم، حيث تحرص الإمارة على المضي بتوجيهات القيادة لاستقطاب وتوطيد علاقات تعاون مثمرة، تجمع المؤسسات المحلية بكبرى الشركات العالمية في القطاع الصحي. تندرج كل هذه الجهود ضمن رؤيتنا القائمة على ضمان توافر خدمات الرعاية الصحية، وفق أفضل مستويات الجودة والكفاءة المبنية على أسس علمية عالمية، وتوظيف أحدث الابتكارات والتقنيات الواعدة في الرعاية الصحية، لتعود بالنفع على الاقتصاد المعرفي لإمارة أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة، وصحة وسلامة المجتمعات في مختلف أنحاء العالم».

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