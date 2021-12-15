ما هو فحص "EDE" الذي اعتمدته "طوارئ وأزمات أبوظبي"؟

المصدر: موقع الإمارات اليوم

حدثت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي إجراءات الدخول إلى الإمارة من داخل الدولة، وتعتمد استخدام نظام EDE للكشف السريع عند نقاط الدخول إلى الإمارة.

ويعتمد فحص "EDE" على تكنولوجيا متطورة لرصد الحالات المحتمل إصابتها بفيروس "كوفيد_19".

تعتمد التقنية على قياس الموجات المغناطيسية الصادرة عن الطيف الخاص بالفيروس نفسه "RNA".

الكشف عن الإصابة بالفيروس يتم عبر تطبيق إلكتروني باستخدام الهاتف المحمول خلال 3 ثوان.

لا يتم تخزين البيانات الشخصية أو الإحتفاظ بالصور أو انتهاك أية خصوصية.



"طوارئ وأزمات أبوظبي" تُحدّث إجراءات الدخول إلى الإمارة

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news