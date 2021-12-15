"طوارئ وأزمات أبوظبي" تُحدّث إجراءات الدخول إلى الإمارة

المصدر: موقع الإمارات اليوم

حدثت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي إجراءات الدخول إلى الإمارة من داخل الدولة، وتعتمد استخدام نظام EDE للكشف السريع عند نقاط الدخول إلى الإمارة.

وذكر المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، أن أجهزة المسح بتقنية نظام EDE تعتمد على التكنولوجيا المتطورة لرصد الحالات المحتمل إصابتها بفيروس كوفيد-19، دون تخزين البيانات الشخصية؛ ويتم تحويل الحالات المحتمل إصابتها على مركز الفحص الميداني في عين المكان لإجراء اختبار مجاني للأجسام المضادة والذي تظهر نتيجته في غضون 20 دقيقة.

ويأتي تحقيق معدل منخفض للإصابة في إمارة أبوظبي نتيجة استمرار جهود تعزيز وتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية، بما في ذلك الحملات المستمرة للفحوصات والتقصي النشط واستخدام المرور الأخضر على تطبيق الحصن، بالإضافة إلى معدلات التطعيم المرتفعة.



ما هو فحص "EDE" الذي اعتمدته "طوارئ وأزمات أبوظبي"؟

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news