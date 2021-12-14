الدولة تحتل المرتبة الخامسة عالمياً بمؤشر السمنة المفرطة

المصدر: مصباح أمين ■ رأس الخيمة

أفاد مستشفى رأس الخيمة بأن الإمارات تحتل المرتبة الخامسة على المؤشر العالمي للسمنة المفرطة، حيث يعاني من السمنة 40.1% من البالغين، و40% ممن تراوح أعمارهم من 11 إلى 16 عاماً، و20% للأطفال تحت 11 سنة.

وأعلن المستشفى بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع أمس خلال مؤتمر صحافي عن إطلاق مسابقة «تحدي خاسر الوزن في رأس الخيمة»، في خُطوة لتعزيز مستويات الصحة واللياقة البدنية في الدولة بما ينسجم مع رؤيتها وأجندتها الوطنية الرامية إلى الحد من ظاهرة السمنة المفرطة.

وأوضح المدير التنفيذي لمستشفى رأس الخيمة، الدكتور رضا صدّيقي، أنه من المتوقع أن يشارك أكثر من 3000 شخص من جميع أنحاء الدولة في التحدي الذي يستمر 10 أسابيع اعتباراً من 17 ديسمبر الجاري ولغاية الرابع من مارس لعام 2022 بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة السمنة.

وأشار إلى أن التحدي ينقسم إلى ثلاث فئات، هي البدني والافتراضي والمؤسسي، لجميع مواطني ومقيمي الدولة، حيث سيحظى المشاركون بفرصة للفوز بجوائز مالية، تصل إلى 500 درهم عن كُلّ كيلوغرام يخسرونه في فئة التحدي البدني، وقد يحصل الفائز على آلاف الدراهم لخسارته الوزن، كما يقدم التحدي العديد من الجوائز الأخرى ضمن فئة التحدي الافتراضي، بينما تتنافس الفرق المؤسسية للحصول على «كأس خاسري الوزن السنوية»، خلال هذه الأسابيع العشرة، ما يتيح للمشاركين فرصة ليُصبحوا أكثر رشاقة وقوة ولياقة.

وأضاف أنه يمكن تسجيل أوزان المشاركين تحت فئة التحدي البدني بين 17 و19 ديسمبر الجاري في المستشفى. وتابع أنه سيحضر الفعالية فريق من الأطباء والممرضين والمساعدين من أجل قياس الوزن وتسجيل بقية المؤشرات الحيوية لدى المشاركين وتسجيلهم في التحدي، كما يمكن لسكان الدولة الراغبين في المشاركة بالمسابقة وتحول بعض الأسباب دون قدرتهم على حضور فئة التحدي البدني، التسجيل للمشاركة من خلال فئة التحدي الافتراضي، حيث يتم تسجيل وزنهم في عيادتهم المحلية ومن ثم يقومون بتحميل استمارة التسجيل المعتمدة على الموقع الإلكتروني الرسمي للمسابقة، بينما يستطيع الراغبون في العمل الجماعي وممن يحتاجون للحافز الضروري لخسارة الوزن المشاركة معنا في المسابقة عن فئة التحدي المؤسسي للفرق.

وذكر أن الفائزين سيحظون بفرصة الحصول على العديد من الجوائز في مختلف فئات التحدي، والتي تراوح بين الجوائز النقدية وجوائز الإقامة الفندقية المجانية داخل الدولة، وغيرها من الباقات الصحية وتلك المخصصة لقضاء الإجازات، وقسائم المطاعم والكثير غيرها.

وذكر أنه سيتم منح المشاركين خلال فترة التحدي مجموعة من النصائح الغذائية من قبل أخصائي التغذية، كما يحضرون عدداً من جلسات التمارين والحصص العملية والتفاعلية.

ويشهد برنامج التحدي أيضاً سلسلة من الندوات الإلكترونية التي يقدمها نخبة من الخبراء المعتمدين حول مجموعة متنوعة من المواضيع المتعلقة بالسمنة وإدارة نمط الحياة والمفاهيم الخاطئة الشائعة حول خسارة الوزن وغيرها. وستُعقد الندوات الإلكترونية المجانية كُل يوم سبت اعتباراً من 25 ديسمبر وتستمر لغاية 26 فبراير 2022.

• 500 درهم مقابل خسارة كل كيلوغرام في فئة التحدي البدني.

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