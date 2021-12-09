فريق طبي في دبي ينقذ مصاباً بانسداد كامل للشرايين خلال 4 دقائق

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

استعاد شاب (35 عاماً) حياته الطبيعية في غضون 19 دقيقة فقط، بعد تعرضه لنوبة قلبية حادة جراء انسداد الشرايين بنسبة 100%، بعد أن نجح فريق طبي في التعامل السريع مع الحالة، بعد وصوله إلى المستشفى بواسطة إسعاف دبي، وإجراء عملية قسطرة خلال أربع دقائق و30 ثانية.

وكان المريض يعاني ألماً شديداً في الصدر قبل الأزمة القلبية، ما دفعه إلى استدعاء سيارة الإسعاف، التي استجابت بسرعة، ووجد الطاقم الإسعافي المريض في حالة فقدان للوعي وتوقف في القلب، ووفقاً للإجراءات السريرية المتوافقة مع المعايير العالمية بدأ الطاقم بعمل الإنعاش القلبي بحرفية عالية وإعطائه صدمة كهربائية.

واستعاد المريض بعدها النبض ليتم نقله إلى مستشفى الزهراء بدبي بسرعة قياسية لم تتجاوز خمس دقائق، مع العناية الفائقة أثناء نقله.

وتخلل ذلك عملية متناسقة وسريعة من التنسيق بين الطاقم الإسعافي والطاقم الطبي في المستشفى للاطلاع على تفاصيل حالة المريض قبل وصوله، من خلال إرسال تخطيط القلب للمختصين في مستشفى الزهراء، ليتم على الفور تجهيز جميع المعدات وأدوات التقييم، وتفعيل مختبر القسطرة، وتجهيز الوحدة المتخصصة.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، خليفة بن دراي، إن الحرفية التي تعامل بها فريق إسعاف دبي مع الحالة أسهمت بشكل كبير في الحفاظ على حياة المريض بدءاً من تلقي البلاغ، مروراً بالاستجابة والتعامل السريع مع الحالة لحين وصولها إلى المستشفى.

وأكد أخصائي أمراض القلب التداخلي، الدكتور بهراد اللاهي، أنه تبين من خلال تصوير الأوعية التاجية أن المريض يعاني احتشاء عضلة القلب الحاد، وهذا الإجراء يتم من خلاله إدخال قسطرة عبر المعصم والأوعية الدموية للقلب للكشف عن انسداد الشرايين وفحصها والتحقق من مدى شدة النوبة القلبية. وقال استشاري أمراض القلب التداخلية ورئيس مركز أمراض القلب مستشفى الزهراء دبي، الدكتور راجيف لوشان: «الزمن القياسي العالمي لعلاج مرضى النوبات القلبية هو 90 دقيقة، ومع ذلك يتم حل معظم الحالات في نحو 120 دقيقة».

• طاقم «إسعاف دبي» أجرى إنعاشاً قلبياً، ونقل المريض إلى المستشفى خلال 5 دقائق.

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