230 مستفيداً من برنامج التبرّع بالأعضاء في الإمارات

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

كشف برنامج التبرع بالأعضاء في دولة الإمارات، أن عدد المستفيدين منذ انطلاقه بلغ 230 مستقبلاً (من 20 جنسية) لأعضاء قدمها 59 متبرعاً بعد الوفاة من 13 جنسية.

ونظم القائمون على «برنامج التبرّع بالأعضاء في دولة الإمارات العربية المتحدة»، أخيراً، جولة في عدد من الصروح الطبية في أبوظبي، لأبرز المختصين المساهمين في التبرع وزراعة الأعضاء من دول مجلس التعاون الخليجي، وعدد من الدول العربية والعالمية، مثل الأردن، إسبانيا، الولايات المتحدة الأميركية، البوسنة والهرسك، البرتغال، باكستان، بنغلاديش، الفلبين، والهند، المشاركين في الدورة الثالثة من ماراثون أدنوك.

وزار الوفد كلاً من دائرة الصحة في أبوظبي، ومدينة الشيخ شخبوط الطبية، ومدينة الشيخ خليفة الطبية، وصحة لرعاية الكلى، إحدى منشآت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» وكليفلاند كلينك أبوظبي، حيث اطلع الوفد على استراتيجية دولة الإمارات وبرنامجها المتميز للتبرع وزراعة الأعضاء، والعمليات الناجحة التي أجريت في عدد من المستشفيات المعتمدة في دولة الإمارات لنقل وزراعة الأعضاء.

وتم دعوة أبرز المختصين المساهمين في التبرع وزراعة الأعضاء، لتبادل الخبرات والتعريف بالإيجابيات والإمكانات المتميزة لبرنامج دولة الإمارات التي لديها برنامج متميز لنقل الأعضاء، وحققت دولة الإمارات إنجازات مهمة في هذا المجال، إذ تجاوزت الإمارات المعدل العالمي للأعضاء المتبرع بها لكل شخص متبرع بعد الوفاة إذ وصل المعدل في الإمارات إلى 3.9، في حين أن المعدل العالمي هو 3.5، كما تعد دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية الدولتين الوحيدتين في المنطقة اللتين توفران عمليات نقل وزراعة الأعضاء، والتي شملت زراعة القلب والرئتين والكبد من متبرعين أقارب ومتبرعين بعد الوفاة.

ومن خلال شعار «معاً نزرع الأمل» يتم خلال فعاليات ماراثون أدنوك تسليط الضوء على هدف البرنامج الرئيس، وهو تشجيع المتبرعين ودعوة الأشخاص للتسجيل عبر تطبيق «حياة» التابع لوزارة الصحة ووقاية المجتمع، للتبرع بالأعضاء، أو منصة «حياة» عبر الرابط أدناه: «حياة»- التسجيل للتبرع بالأعضاء- وزارة الصحة ووقاية المجتمع- دولة الإمارات.

ويشارك «برنامج التبرع بالأعضاء في دولة الإمارات»، في الدورة الثالثة من ماراثون أدنوك التي انطلقت أمس.

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