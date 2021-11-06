" الصحة " تقدم 23.038 جرعة من لقاح كورونا خلال 24 ساع

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع تقديم 23.038 جرعة من لقاح "كوفيد-19" خلال الساعات الـ 24 الماضية وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 21.323.345 جرعة وبمعدل توزيع للقاح 215.60 جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح كوفيد-19 و سعياً للوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على الفيروس.

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