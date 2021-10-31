"الصحة" تجيز الاستخدام الطارئ للقاح كوفيد-19"فايزر-بيونتيك" للفئة العمرية من 5 إلى 11 سنة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

في اطار حرص وتأكيد وزارة الصحة ووقاية المجتمع على أهمية التطعيم في مواجهة جائحة كوفيد-19 وضمن الجهود المبذولة لتوسيع مظلة الحملة الوطنية لتطعيم "كوفيد-"19 وحماية وتحصين المجتمع لتسريع مرحلة التعافي من كافة آثار الجائحة ، أجازت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الاستخدام الطارئ للقاح كوفيد-19 "فايزر - بيونتيك" للفئة العمرية من 5 إلى 11 سنة بناء على نتائج الدراسات السريرية والتقييم الصارم المتبع لتصريح الاستخدام الطارئ والتقييم المحلي الذي يتوافق مع اللوائح المعتمدة وبعد الموافقة عليه من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية "FDA".

ويمثل اعتماد اللقاح مرحلة حاسمة تعزز وقاية هذه الفئة العمرية حيث أشارت نتائج الدراسات السريرية إلى أن اللقاح "آمن" وقد منح فعلا" استجابة مناعية "قوية" للأطفال ما بين سن 5 و11 عاما .، وهذا سيسهم في تسريع عملية التعافي في دولة الإمارات وحماية المجتمع ، ويؤكد على نهج دولة الإمارات الإستباقي لدعم العودة للحياة الطبيعية والاهتمام بصحة وسلامة كل فرد من أفراد المجتمع.

كما أعلنت الوزارة عن بدء توفير الجرعة الداعمة لمن تلقوا لقاحات كوفيد-19 "فايزر -بيونتيك" و "سبوتنيك" لأصحاب الأمراض المزمنة والمعرضون لخطر مضاعفات الإصابة مع التقييم الطبي من عمر 18 إلى 49 عاما، والأفراد من عمر 18 إلى 59 عاما العاملين في خط الدفاع الأول

وأكد الوكيل المساعد لقطاع الصحة العامة الدكتور حسين عبد الرحمن الرند ، أن قرار دولة الإمارات توفير لقاح " فايزر- بيونتك " للفئة العمرية 5 إلى 11 وتوفير الجرعة الداعمة يأتي بناء على توجيهات القيادة الرشيدة وحرصها على صحة المجتمع باعتبارها أولوية وتعمل دوماً على تسخير كافة الإمكانيات لتحصين المجتمع. وأشار إلى أن النتائج المثمرة التي حققتها الحملة الوطنية للقاح "كوفيد-19 "والإقبال الكبير من أفراد المجتمع يشكل مرحلة مهمة للغاية في مواجهة " كوفيد-19 " للعبور إلى التعافي حتى تعود الحياة إلى طبيعتها ويتعزز التفاؤل والاطمئنان في المجتمع ، مع الاستمرار في الالتزام بالسلوكيات الصحية الوقائية للمحافظة على المكتسبات وتحصين المجتمع من أي سلالات متحورة.

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