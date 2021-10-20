122 إصابة جديدة بـ «كورونا» وشفاء 157 وحالتا وفاة

المصدر: ‌أبوظبي ■ وام

سجلت وزارة الصحة ووقاية المجتمع 122 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ووفاة حالتين نتيجة تداعيات الإصابة بالفيروس، وشفاء 157 حالة جديدة لمصابين بكورونا.

وأفادت الوزارة بأنه تماشياً مع خطة توسيع وزيادة نطاق الفحوص في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا والمخالطين لهم وعزلهم، تم إجراء 327 ألفاً و338 فحصاً جديداً خلال الساعات الـ24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

وأضافت أن تكثيف إجراءات التقصي وتوسيع نطاق الفحوص على مستوى الدولة أسهم في الكشف عن 122 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 738 ألفاً و812 حالة.

وأعلنت الوزارة عن وفاة حالتين مصابتين نتيجة تداعيات الإصابة بفيروس كورونا، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 2122 حالة.

وكشفت عن شفاء 157 حالة جديدة لمصابين بفيروس «كوفيد-19» وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 732 ألفاً و595 حالة.

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