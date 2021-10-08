«صحة» تعزّز فرص حصول المرضى على تبرعات بالكُلى وزراعتها

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت شركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة)، و«ائتلاف التبرع التبادلي بالكلى» (APKD)، وهي منظمة غير ربحية، مقرها في ولاية أوهايو الأميركية، توقيع مذكرة تفاهم لمضاعفة جهودهما المشتركة الهادفة إلى تعزيز فرص حصول المرضى على تبرعات بالكُلى وزراعتها، وذلك بعد تعاونهما المشترك الناجح في تسهيل إجراء عمليات تبرع تبادلية بالكُلى.

وتتشارك «صحة» مع «ائتلاف التبرع التبادلي بالكلى» بهدف رئيس، يتمثل في زيادة فرص التبرع بالكُلى وتسهيل عمليات نقلها وزرعها للمرضى المحليين والدوليين المصابين بأمراض الكُلى. وستشهد هذه الاتفاقية الاستراتيجية تعاوناً وثيقاً بين «صحة» و«ائتلاف التبرع التبادلي بالكلى» لإنشاء برنامج تبرع تبادلي بالكُلى في دولة الإمارات، بالإضافة إلى تسهيل فرص زرع الكُلى لمرضى الفشل الكلوي الباحثين عن كُلى مطابقة لهم من دولة الإمارات أو خارجها.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة «صحة» الدكتور طارق فتحي: إن «بناء علاقات وشراكات مثمرة مع مؤسسات رائدة عالمياً، يعتبر من أهم الركائز الأساسية لنمو (صحة) وتطورها المستمر كمنظومة رعاية على مستوى العالم. وسيسهم تعاوننا مع (ائتلاف التبرع التبادلي بالكلى) في ترسيخ قدرتنا على تعزيز قطاع الرعاية الصحية في دولة الإمارات».

وقال رئيس اللجنة الوطنية للتبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة في دولة الإمارات المدير التنفيذي الطبي في صحة لرعاية الكلى، الدكتور علي العبيدلي: «يُسعدنا تأسيس شراكة طويلة المدى مع (ائتلاف التبرع التبادلي بالكلى)، ستتيح لنا فرصة تعزيز علاقاتنا بما يفتح مسارات للتعاون بين مختلف البلدان، ويسهل إنقاذ حياة مرضى الكُلى في جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى بناء وتعزيز برنامج التبرع التبادلي بالكُلى في الدولة».

وقال الرئيس التنفيذي في ائتلاف التبرع التبادلي بالكلى، الدكتور مايكل ريس: «ستتيح لنا هذه الشراكة إحداث فارق إيجابي، ومساعدة المزيد من المرضى حول العالم».

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