256 إصابة جديدة بـ «كورونا» دون وفيات

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجراء 305 آلاف و131 فحصاً جديداً خلال الساعات الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي، بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والمخالطين لهم وعزلهم.

‌وأسهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوص على مستوى الدولة في الكشف عن 256 حالة إصابة جديدة بالفيروس من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 736 ألفاً و524 حالة.

وأعلنت الوزارة عن شفاء 331 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 729 ألفاً و242 حالة.

كما أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع تقديم 42 ألفاً و884 جرعة من لقاح «كوفيد-19» خلال الساعات الماضية، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى أمس 20 مليوناً و164 ألفاً و365 جرعة، ومعدل توزيع اللقاح 203.88 جرعة لكل 100 شخص. يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح «كوفيد-19» وسعياً للوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على الفيروس.

• 42 ألفاً و884 جرعة جديدة من لقاح «كوفيد-19» تم تقديمها خلال الساعات الماضية.

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