اسأل طبيبك.. ما أبرز مسببات أمراض القلب والشرايين؟

المصدر: إعداد: وجيه السباعي

يجيب استشاري الأمراض الباطنية في مركز هيلث هوب الطبي في دبي، الدكتور رياض صالح مهدي، بأن هناك عوامل عدة أساسية مسببة لأمراض القلب والشرايين، التي تعد السبب الأول للوفيات عالمياً، أبرزها التدخين، حيث يؤدي بدوره إلى حدوث تصلب الشرايين، وقصور في الدورة الدموية، مشيراً إلى أن الدراسات أظهرت أن المدخن أكثر عرضة بين 2-4 مرات للجلطات القلبية، وخمس مرات للموت للمفاجئ، و10 مرات للوفاة بتوقف القلب المفاجئ.

وتابع أن مرضى السكري من الفئات المعرضة لمشكلات القلب والشرايين، إلى جانب مرضى ارتفاع ضغط الدم، المعرضون للسكتات الدماغية.

وذكر مهدي أن مرض القلب يسمى بالقاتل الصامت، حيث من الممكن أن يفاجئ المريض بغتة، على الرغم من وجود مسببات المشكلة سلفاً، دون أن يدركها المريض.

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