نبضات.. نصيحة طبية.. ضغط الدم

المصدر: إعداد: وجيه السباعي

حذّر مدير إدارة الطب الإكلينيكي، استشاري طب الأسرة والطوارئ، في عيادات «هيلث هب» دبي، الدكتور ذوالفقار الباج، من التعامل الخاطئ مع مرض ارتفاع ضغط الدم، للوقاية من مضاعفات صحية قد تهدد حياة المريض. وذكر أن هناك سببين وراء ارتفاع ضغط الدم أحدهما أولي وينتج عن اتباع نمط حياة غير صحي، وحدوث تصلب في الشرايين لأسباب جنية أو وراثية، فضلاً عن أسباب بيئية تنتج عن تراكم الدهون والكوليسترول بالدم.

وتابع: «يعرف السبب الثاني بـ(الثانوي)، ويحدث نتيجة بعض الأمراض مثل الغدد الصماء، والكلى، وارتفاع نسب الكورتيزون بالدم»، مشيراً إلى أن ارتفاع الضغط قد يكون شديداً في هذه الحالات ولا يستجيب للعلاجات التقليدية المعروفة.

وحدّد ذوالفقار ركائز أساسية للوقاية من مرض ارتفاع ضغط الدم، والتي تتمثل في «اتباع نمط حياة صحي، ومراجعة الطبيب بشكل منتظم، وفحص ضغط الدم بشكل دوري، وتسجيل قراءات ضغط الدم باستمرار، والالتزام بالأكل الصحي القائم على الخضراوات والفواكه، وقلة الأملاح، وممارسة الرياضة بشكل منتظم، والابتعاد عن التوتر والسيطرة على الانفعالات».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news