«سوتروفيماب» يثبت فاعليته في علاج «كورونا»

المصدر: أبوظبي ■ وام

أكدت شركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة) ريادتها في تقديم رعاية عالمية المستوى لأفراد المجتمع في جميع التخصصات الطبية، خصوصاً مرضى فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، من خلال توفير أحدث العلاجات التي أسهمت بصورة بارزة في ارتفاع نسبة شفاء المصابين في الأشهر الأخيرة، باستخدام دواء «سوتروفيماب» (Sotrovimab- VIR-7831) أحدث علاج مضاد للفيروس في العالم.

وقال المدير التنفيذي للشؤون الطبية في شركة «صحة»، الدكتور أنور سلّام، إن «شركة (صحة) تُمثل حجر الزاوية لقطاع الرعاية الصحية في دولة الإمارات، ورائدة الاستجابة لتحديات جائحة (كوفيد-19)، ولذا فإننا مؤهلون لتقديم خدمات وأساليب علاجية حديثة لأفراد مجتمعنا».

وأضاف أنه «تحت إشراف دائرة الصحة في أبوظبي سارعنا لعلاج مرضى (كوفيد-19) بدواء (سوتروفيماب)، بمجرد اعتماده للاستخدام الطارئ، حيث أثبت فاعليته في العلاج وحقق نتائج ممتازة خلال وقت قصير».

ومن جانبهم، قال عدد ممن أصيبوا بفيروس «كورونا» إنهم بعد استخدامهم دواء «سوتروفيماب» بدأت درجة حرارتهم تنخفض، وتحسنت حالتهم العامة بشكل ملحوظ، ليخرجوا من المستشفى خلال ثلاثة إلى أربعة أيام، مشيدين بالرعاية الصحية المتميزة والمعاملة الإنسانية الرائعة التي تلقوها أثناء العلاج.



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